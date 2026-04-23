El Pistolero no perdona: Luis Suárez jugó los últimos 15' y sentenció la victoria de Inter Miami con un golazo

Luis Suárez no perdona. Ya quedó demostrado en más de una ocasión que aunque sean pocas las chances de anotar, si cuenta con ellas puede lograrlo y la prueba más clara fue lo que ocurrió en la madrugada del jueves cuando se encargó de sentenciar la victoria de Inter Miami por 2-0 ante Real Salt Lake.

En un partido que comenzó el miércoles y terminó el jueves (en Uruguay), el salteño ingresó en los últimos 15 minutos y fue suficiente para que el equipo de Guillermo Hoyos —que reemplazó a Javier Mascherano— tenga puntaje ideal con él en el banco ya que son dos victorias en dos partidos.

Cuando el reloj marcaba el minuto 75, Luis Suárez ingresó en lugar del joven Tadeo Allende buscando un mayor peso en ofensiva y lo consiguió rápidamente porque solo siete minutos después Rodrigo de Paul puso el gol que abrió el marcador en cancha de Real Salt Lake. El argentino recibió de un tiro de esquina y definió a colocar para poner un golazo.

Oh my Rodrigo De Paul! 🎯 pic.twitter.com/sKIZBIij16 — Major League Soccer (@MLS) April 23, 2026

Y solo un minuto después apareció el golazo de Luis Suárez. El Pistolero conectó con Germán Berterame y tras recibir la asistencia del argentino, definió de zurda, de aire y puso la pelota en el ángulo, sentenciando así un nuevo triunfo de Las Garzas en el marco de la Major League Soccer. En un partido donde Maximiliano Falcón fue titular en Inter Miami y Juan Manuel Sanabria ingresó en el complemento en Real Salt Lake.

Luis Suárez banger! Miami is rolling! 😱 pic.twitter.com/zwbaHNdOta — Major League Soccer (@MLS) April 23, 2026

Para el salteño se trató de su segundo gol en la temporada tras el que había marcado por el mismo certamen frente a Austin en lo que fue empate 2-2 y le permitió el estreno del estadio del Inter Miami rescatando, al menos, una igualdad cuando el encuentro estaba 1-2 para la visita.

Cabe recordar que en la actual temporada, Luis Suárez atraviesa un rol de recambio en el que repartió apenas 154 minutos en seis partidos, promediando 25 minutos por encuentro. En la actual temporada solo un encuentro lo jugó completo y fue el empate 0-0 ante Charlotte.

Este tanto le permitió a Luis Suárez llegar a 44 goles con la camiseta del Inter Miami en un total de 93 encuentros desde que arribó a la institución en 2024 proveniente de Gremio de Porto Alegre.