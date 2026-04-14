Luis Suárez se quedó sin técnico: Javier Mascherano renunció sorpresivamente como entrenador del Inter Miami

El argentino Javier Mascherano renunció sorpresivamente a la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez por razones personales, informó este martes el club estadounidense.

En el cargo desde noviembre de 2024, el Jefecito dejó el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título de campeón. "Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseándole lo mejor al club en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro", sostuvo Mascherano citado en un comunicado del equipo de Florida.

El entrenador de 41 años da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución rosa en la Major League Soccer (MLS).

Con Messi y Rodrigo de Paul en camino hacia el Mundial de Norteamérica (11 de junio al 19 de julio), Inter marcha en la tercera posición de la Conferencia Este con 12 puntos en siete juegos, a cuatro unidades del líder Nashville SC.

A su vez, Luis Suárez se quedó sin director técnico, ya que el Pistolero forma parte del conjunto rosa. El máximo goleador en la historia de la selección de Uruguay lleva disputados un total de cinco encuentros (cuatro por la MLS y uno por la Copa de Campeones Concacaf) donde consiguió convertir un gol.

Ese tanto lo anotó el futbolista que surgió de las formativas de Nacional el sábado 4 de abril en el empate 2-2 ante Austin. Suárez convirtió en el minuto 82 para darle al conjunto rosa el empate en la inauguración de su estadio nuevo, el Nu Stadium.

Precisamente el puntero de la zona, Nashville, propinó el mayor golpe al cuadro floridano en lo que va del año, al eliminarlo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del equipo de La Pulga para esta campaña.

Mascherano tenía contrato hasta el final del curso 2027.

Javier Mascherano saluda a Lionel Messi. Foto: AFP.

"Javier formará parte para siempre de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF", dijo Jorge Mas, propietario del conjunto de Florida, en una nota.

"Respetamos su decisión y le estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado", agregó.

El argentino Guillermo Hoyos, exseleccionador de Bolivia y extécnico de equipos de Argentina, Grecia, México o Chile, asumirá la conducción del Inter para los "próximos juegos", según el cuadro.

Lo que se le viene al Inter Miami

Luis Suárez celebra su gol con Inter Miami. Foto: AFP.

El Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez volverá a tener acción este sábado por la Major League Soccer cuando le toque visitar a Colorado en el Empower Field at Mile High, a partir de la hora 17:30.

Con información de AFP