Figura de Canal 12 anunció su segundo embarazo con un conmovedor video: “Mi corazón y mi familia se agrandan”

La familia de Telemundo se agranda. No se trata de un nuevo espacio informativo en Canal 12, sino que se debe al anuncio que realizó una de sus figuras, también conductora de Puesta a Punto.

A través de sus redes sociales, una de las integrantes del informativo de La Tele anunció que vuelve a estar en la dulce espera.

Se trata de la periodista Eugenia "Tuque" García. La comunicadora, que atraviesa un gran presente profesional en La Tele, ya es madre de Alfonso Lacuesta, nacido en diciembre de 2023. Ahora, la familia volverá a agrandarse y la noticia fue compartida con un emotivo video que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones.

Primero, García despertó la curiosidad de sus seguidores con una historia de Instagram en la que escribió: “Tenemos un notición en mi feed para contarles”.

Minutos después llegó la publicación principal. “Ni en mis mejores sueños me imaginé este momento”, escribió junto a un video en el que se ve al pequeño Alfonso observando el ultrasonido y escuchando por primera vez los latidos de su futura hermana.

“¿Quién está ahí?”, le preguntan sus padres en el video. “Mi hermana”, responde el niño, antes de pedir volver a escuchar el estudio médico.

“Alfonso, pronto vas a conocer a la persona que te acompañará toda la vida: tu hermana”, agregó la periodista en un mensaje que emocionó a sus seguidores y sumó más de 5.000 Me Gusta en pocas horas.

Alfonso Lacuesta con la ecografía de su hermana. Foto: Instagram @tuque.garcia

La publicación rápidamente se volvió tema de conversación entre colegas, amigos y figuras de la televisión uruguaya, que inundaron el posteo con mensajes de cariño y felicitaciones a la familia.

“No existen palabras para describir la felicidad que sentimos hoy. Mi corazón y mi familia se agrandan”, escribió también García en la publicación.

"Tuque" García junto a su esposo y el pequeño Alfonso de vacaciones. Foto: Archivo. Foto: Instagram @tuque.garcia

Entre quienes reaccionaron a la noticia estuvieron figuras de Canal 12 como Camila Cibils, Victoria Rodríguez y Patricia Madrid. También comentaron periodistas, conductoras y figurasde otros canales, entre ellas Lorena Bomio, Noelia Etcheverry, Anahí Lange, Andy Vila, Florencia Infante, Cata Ferrand y Jimena Sabaris, entre otros.