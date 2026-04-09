“Fui la más jodida”: Tuque García contó detalles de su internación y criticó la atención médica en Brasil

Con el cierre de la Semana de Turismo y la vuelta a la rutina, la historia de Eugenia “Tuque” García tuvo un capítulo inesperado y poco feliz. La periodista de Canal 12, coconductora de Puesta a punto, había regresado a Uruguay tras disfrutar de unas vacaciones familiares en Florianópolis, un destino que visita desde hace más de dos décadas. El viaje —por tierra, con grandes y chicos— había sido, según sus propias palabras, “espectacular”. Pero sobre el final, todo dio un giro.

Una fuerte intoxicación afectó primero a los niños y luego a los adultos. “Cómo contarles…”, escribió en sus redes junto a una imagen desde la guardia médica. Con suero y medicación mediante, Tuque atravesó los peores momentos de un cuadro que describió como “brutal”.

Ya de regreso en Montevideo y en plena recuperación, decidió abrir el juego con sus seguidores: habilitó una caja de preguntas y respondió a todo. Fue ahí donde dejó una de las frases más comentadas: “Fui la más jodida”, confesó, en referencia a cómo la afectó el cuadro en comparación con el resto de su familia, que logró reponerse más rápido.

La comunicadora contó que todo ocurrió en Santinho, una de sus playas favoritas en Floripa, y no dudó en apuntar contra la situación sanitaria del lugar: “Esto es más viejo que el agujero del mate. Floripa está contaminada”, lanzó, aclarando que, aun tomando precauciones extremas —agua embotellada para todo, evitar hielo, no consumir bebidas en la playa ni bañarse en piscinas climatizadas—, el virus igual los alcanzó. “La vida. A uno le agarra o no. A nosotros nos agarró”, resumió.

El episodio terminó con internación en un hospital de Pelotas, donde recibió tratamiento intravenoso. Sin embargo, ya en Uruguay, fue crítica con la atención: “Sigo más o menos pero estoy en la curva de la mejoría, tomando probióticos y agradecida de estar en Uruguay porque la asistencia en Brasil fue malísima". “La espuma bajó”, dijo entre risas, reconociendo que en los días más duros estaba especialmente verborrágica. “Vieron que soy caldera de lata”, bromeó.

Más allá del mal trago, dejó claro que el balance del viaje sigue siendo positivo y que el grupo —incluyendo amigos que también se intoxicaron— ya está saliendo adelante: “San Carlos está de pie de vuelta”.

Cerró con un esperado anuncio: hoy jueves vuelve a la pantalla de Puesta a punto. “Estos días me sirvieron para arrancar el año con todo”, aseguró. Incluso reveló, con complicidad, que uno de los mensajes que le pedía volver al trabajo era de su compañero Federico Buysan. “Este dúo vuelve recargado”, concluyó.