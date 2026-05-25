La preocupación del actor Joaquín Furriel por el cine en Argentina: "Nuestra guita se la lleva Uruguay"

En el marco de una gira de prensa para presentar su obra La verdadera historia de Ricardo III, Joaquín Furriel se refirió en duros términos al presente que atraviesa la industria audiovisual en Argentina y apunto a Uruguay con una contundente definición: "Uruguay se está llevando nuestra guita".

Durante una entrevista en La Voz en vivo, el espacio audiovisual del diario cordobés La Voz del Interior, el actor manifestó su profunda inquietud por la fuga de inversiones hacia el exterior y lamentó la falta de políticas públicas que fomenten la actividad en el territorio nacional. Fue en ese sentido que disparó que el dinero de la industria se está yendo a Uruguay.

Para Furriel, el panorama crítico que viven el cine y la televisión local es el resultado de trabas económicas que se sostienen en el tiempo. En su análisis, comparó los impedimentos de administraciones previas con el escenario que plantea el actual gobierno argentino.

"Ya pasaba con el gobierno anterior: era complicado que vengan a poner guita gringa acá", recordó el actor, haciendo hincapié en las restricciones cambiarias. "Antes con el cepo era imposible; yo vengo con plata de afuera y el país te hacía todo imposible porque el dólar de verdad no era el oficial y era todo un lío. Ahora estamos en otro lío", remarcó.

El actor sostuvo que ahora el obstáculo radica en la ausencia de una estrategia conjunta entre el sector público y el privado. Según explicó, la postura oficial no protege a la industria local al dejarla huérfana de marcos regulatorios atractivos: "Cuando alguien viene de afuera y pregunta '¿con quién hablo?', le dicen 'hablá con los privados'. Los privados en ningún lugar del mundo de la nada inventan una industria audiovisual. La de Estados Unidos la creó el Estado junto con los privados", argumentó.

Furriel confesó que esperaba una mirada más empresarial y estratégica por parte de la gestión vigente para potenciar este sector. "El gobierno actual no se sentó con la industria porque no lo ven como un negocio", lamentó. Y agregó: "Es un gobierno que cuando asumió yo pensé que iban a potenciar eso porque les gusta hacer negocios".

Al no existir un puente entre el Estado y las productoras, la supervivencia de los proyectos locales ha quedado atada, según la mirada de Furriel, casi exclusivamente a los intereses y voluntades de los gigantes del streaming global. Con el ecosistema local paralizado, las grandes firmas optan por trasladar sus millonarios presupuestos a plazas más estables y receptivas como la uruguaya, que además aporta beneficios a este tipo de producciones.

"(Lo audiovisual) quedó reducido a la gestión de los directivos de Netflix, Disney y HBO. Y si el directivo empatiza más con otros países de la región, no produce", concluyó Furriel, alertando sobre el riesgo de descuidar el ambiente del entretenimiento en Argentina.

Furriel es una voz de referencia en el mundo de la ficción argentina. El actor formó parte de recordadas tiras como 099 Central, Soy Gitano y Montecristo, y más cerca en el tiempo integró ambiciosas producciones como Robo Mundial y El Reino. Entre sus trabajos, hubo varios que rodó en Uruguay, como El Duelo junto a la China Suárez, El aroma del pasto recién cortado y El año de la furia.