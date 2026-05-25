Leonardo Sbaraglia: "Siento que estoy todo el tiempo volviendo a empezar, a pesar que con 40 años de carrera"

Florencia Falcone, La Nación (GDA)

Leonardo Sbaraglia hizo una pausa en el rodaje de El sobrino, la nueva película de Netflix que lo reencontró con Damián Szifron después de Relatos salvajes, y desembarcó para un especial doblete en el Festival de Cine de Cannes. Estuvo en el estreno mundial de Karma, la producción francesa exhibida fuera de competencia que coprotagonizó junto a la ganadora del Oscar Marion Cotillard, y como uno de los dos protagonistas de Amarga Navidad, que lo puso nuevamente bajo las órdenes de Pedro Almodóvar y que aspiraba a la Palma de Oro.

Este es un resumen de una charla con el actor argentino cuando aún no se sabía que Amarga Navidad, que se estrena este jueves en Uruguay, se iría de Cannes sin premio.

—No es tu primera vez en Cannes y este año llegaste con dos películas muy importantes. ¿Lo tomás como una realización profesional?

—Sí, tal cual, es una realización personal total, pero sobre todo porque siento que logré hacer mucho el año pasado, fueron desafíos muy grandes los que tuve. Primero, la película francesa, por la que me sentía muy conmocionado y fue toda una aventura, y en el medio de eso se me terminó de confirmar el proyecto con Pedro. Entre una película y la otra tuve tres semanas, me fui a Madrid a ensayar la película de Pedro y volví a Francia a terminar Karma con Marion y con Guillaume Canet (guionista y director de la película), que era un gran desafío porque tenía mucho texto en francés y venía estudiando el idioma y los textos hacía varios meses. Finalmente, me sentí muy cómodo y muy bien con ese rodaje. Después, volví a trabajar con Pedro, además de las funciones de Los días perfectos en Madrid y un viaje anterior a México para la segunda temporada de Las azules (Prime Video].

—Tuviste un año increíble y este continúa con la misma intensidad...

—Sí, son todas cosas que, volviendo a tu pregunta anterior, no sé si decir que uno se siente realizado porque también, de alguna manera, para mí es un nuevo comienzo, una y otra vez. Siempre lo digo y realmente lo vivo y lo siento así. En la medida en la que uno va accediendo a nuevos directores y compañeros, va aprendiendo nuevas herramientas, probando y buscando. Siento que estoy todo el tiempo volviendo a empezar, a pesar de que sean 40 años de carrera que se cumplen este año. Es un volver a empezar, así como cuando me fui a España en 2000. Y ahora, con esta oportunidad de estar con estas dos películas, son todas cosas muy estimulantes y apasionantes que me llenan de entusiasmo.

—¿Qué sentiste durante esos minutos de ovación tras la proyección de Amarga Navidad?

—Fue muy lindo. En principio, formo parte de un equipo hermoso que Pedro convocó, es una película muy coral donde, quizás, las caras más visibles podemos ser Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón o yo, pero es un elenco maravilloso. Creo que el aplauso y la calidez fue para todos, pero, fundamentalmente, para el genio y figura de Almodóvar, que se lo quiere mucho en ese festival por todo lo que él ha hecho. Esta es una pieza más de la gran obra que hizo y que afortunadamente sigue haciendo. Son cosas vividas desde un lugar muy hermoso y al mismo tiempo extraño, estar paseando por la alfombra roja de Cannes con dos películas y que, además de eso, una sea francesa y otra española.

—Contaste lo difícil que es trabajar con Almodóvar, que ya te había convocado en Dolor y gloria y ahora te llamó para un rol protagónico en el que interpretás a su alter ego...

—Siento un gran honor y privilegio que Almodóvar me haya vuelto a convocar para una segunda película, y más en un personaje que es de alguna manera un alter ego, así como lo es también Bárbara Lennie. Me siento muy honrado por eso. Fue muy difícil, él es un director tremendamente exigente, tremendamente preciso, y ahí el desafío era cómo mantener algo de la libertad actoral y personal en medio del lenguaje que necesita la película y que necesita él, que es un lenguaje que hay que aprender y hacerlo propio. Es como si fuera una música muy particular, así como una gestualidad y una sonoridad muy particulares. Creo que hemos salido airosos. Ahora, estoy disfrutando de ser parte de alguna manera de esta familia, como él dijo en la rueda de prensa, que ya nos siente a todos como parte de su familia artística; eso también es muy hermoso.

Amarga Navidad narra la alternancia de dos historias: una, protagonizada por Elsa Lennie], directora de publicidad, durante los feriados de diciembre de 2004 en España; la otra, que ocurre en 2025, donde la figura es Raúl (Sbaraglia), un guionista y director que está bloqueado y que termina recurriendo a las historias personales de su círculo íntimo como solución a una larga temporada de sequía creativa.

Un film que funciona como coda de Dolor y gloria (2019), también con Sbaraglia (allí interpretaba al amante del director, encarnado por Antonio Banderas), donde Almodóvar hace una introspección del arte de hacer cine, de su capacidad como director, sus miedos, el vacío creativo y los límites de la autoficción.

“Él quería verse a sí mismo como una especie de vampirizador de historias ajenas”, dijo el argentino a la agencia de noticias, AFP, a la vez que recordó que lo primero que le dijo el manchego cuando le ofreció el rol fue: “No quiero un retrato amable”.

—Los últimos días se viralizó un video tuyo en la rueda de prensa de Cannes donde dijiste que no te habían dejado llevar el mate.

—Fue una broma porque yo voy siempre con el mate a todas partes y estaba ahí siempre. Es incómodo llevar el termo, el mate, y ver dónde dejarlo. Cuando salís del hotel tenés que ir a un coche, de ahí al famoso photocall donde hay, no sé, como 120 fotógrafos sacándote fotos; ahí ya no había dónde dejarlo. Después, en la rueda de prensa también molesta. Uno lo quisiera llevar, pero fue un chiste lo que dije porque la verdad es que es muy incómodo porque hay que dar muchas vueltas.

—Al momento de este diálogo estás por volver a Argentinapara seguir trabajando en El sobrino. ¿Qué significa este reencuentro con Damián Szifron después de haber trabajado juntos en Relatos Salvajes, que en 2014 compitió en Cannes por la Palma de Oro?

—Es un lujo, una maravilla de reencuentro. Esta película es un regalo.

—Y la importancia de hacer cine en Argentina, ¿no?

—Amamos nuestro cine. Es necesario porque es nuestra cultura. Y siempre lo vamos a seguir construyendo y defendiendo con orgullo