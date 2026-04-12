Fue guardaespaldas de grandes estrellas y hoy es un villano en la serie del momento: "Me siento en Hollywood"

De custodiar a grandes celebridades a abrirse camino frente a cámara, Javier "Gitano" Fornaro atraviesa un presente de consolidación actoral. El guardaespaldas se luce como villano en Amor Animal (Prime Video), una de las series más vistas del momento, y confirma que su lugar ya no está solo detrás de escena, sino también en el centro de la acción.

El nombre de Javier "Gitano" Fornaro supo instalarse durante años en el mundo del espectáculo uruguayo desde un lugar poco habitual, el de guardaespaldas de celebridades. En Uruguay supo cuidar a figuras de la talla de Nick Jonas, Marc Anthony, Chayanne o Maluma. Sin embargo, ese perfil mediático comenzó a transformarse con el tiempo, dando paso a su verdadera vocación: la actuación. Hoy, ese camino encuentra uno de sus puntos más altos con la participación en la serie Amor Animal, donde se luce como uno de los villanos.

Fornaro interpreta a Méndez en la producción liderada por Sebastián Ortega, que fue rodada en Uruguay y se posiciona entre las más vistas de Prime Video. Para el actor, esta experiencia marca un antes y un después en su carrera: “Es un orgullo gigantesco”, asegura.

Su desembarco en la ficción no fue casual ni inmediato. A lo largo de los últimos años, el "Gitano" fue sumando experiencia en proyectos cada vez más relevantes, trabajando junto a figuras de peso como Óscar Estévez, Cris Morena, Daniel Burman y el propio Ortega, consolidando una carrera actoral en crecimiento. Aunque entre risas admite que su physique du rôle como security le ha valido siempre tener que ponerse en la piel de papeles que apuntan a un perfil similar: "La fama como guardaespaldas me dio lugar a trabajar en personajes como malandra, chorro, asesino, sicario, seguridad. Mi actuación rondó siempre en esos caminos", comenta.

En particular el detrás de escena de Amor Animal le dejó huella en lo humano y en ese sentido menciona el vínculo con sus compañeros. “Con Tatu (Glikman) nos llevamos espectacular. Compartimos motorhome y pasamos bárbaro. Ariel Staltari también tuvimos charlas interminables”, destaca. Y resalta el trabajo del director Guillermo Rocamora, con quien consolidó una “amistad increíble”.

Sin embargo, se detiene especialmente al destacar al liderazgo de Ortega como una clave del proyecto. “Es fundamental para que todo funcione”, expresa. Comenta que su relación con el productor es de lo más importante que se llevó de esta experiencia: “Es una persona que está en el detalle. Me decía ‘no te pongas tantos anillos’. Se preocupaba por mi personaje para que fuera tal cual como él quería”.

Gitano Fornaro con Sebastián Ortega.

Y agrega, sorprendido por la cercanía: “Me llamó la atención la simpatía con la que me trató siempre, como si me conociera de toda la vida. Yo fui con mucho respeto y al final él me terminó pidiendo una foto. Es muy tímido, retraído, pero conmigo tuvo un trato genial”.

Acostumbrado al riesgo desde su etapa como custodio, Fornaro encontró en las escenas de acción de la serie un terreno familiar, aunque igualmente desafiante. “Lo efectos especiales fueron impresionantes. Yo los vi de cerca porque andaba a los tiros permanentemente. Se hizo un trabajo tremendo con respecto a las explosiones, balas, vidrios que se revientan”, relata.

Al pasar raya sobre su trabajo en la serie, no duda en compararlo con las grandes ligas: “Yo trabajé mucho como actor pero esto fue como estar en Hollywood”.