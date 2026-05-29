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Victoria Rodríguez recordó la vez que fue detenida en un aeropuerto y la insólita forma en que logró zafar

La conductora de “Esta boca es mía” hizo un paréntesis en pleno programa para contar una experiencia personal que vivió en los noventa y que todavía recuerda con asombro.

El País
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29/05/2026, 16:30
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Victoria Rodríguez en "Esta boca es mía".
Victoria Rodríguez en "Esta boca es mía".
Foto: captura de pantalla de Youtube

La historia parecía sacada de una película, pero le pasó de verdad a Victoria Rodríguez. En medio de un debate sobre usurpación y robo de identidad en Esta boca es mía (Canal 12), la conductora hizo un paréntesis para recordar una insólita situación que vivió en los años noventa, cuando recién empezaba a viajar por trabajo.

Todo surgió a partir de la presencia en el piso de Gimena Dewailly, la mujer que denunció que una amiga de la infancia usurpó su identidad al ser detenida por un hurto y desde entonces carga con antecedentes penales y decenas de indagatorias que no le pertenecen.

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Entonces Victoria recordó que ella también atravesó un episodio tan absurdo como angustiante en un aeropuerto, y procedió a compartir su anécdota al aire.

Según contó, estaba por emprender un viaje a Entre Ríos, Argentina, cuando fue detenida en el aeropuerto porque figuraba como prófuga. “Vos tenés orden de captura”, recordó que le dijeron apenas intentó avanzar con el trámite migratorio.

La comunicadora y actriz explicó que en aquel momento intentó entender qué estaba pasando y preguntó qué documento tenían delante. Ahí descubrió el origen del problema: la persona buscada también se llamaba Victoria Rodríguez, pero no había ningún número de cédula asociado.

“Debe de haber chiquicientas Victoria Rodríguez en el país. Sin cédula, entonces todas las Victorias Rodríguez éramos prófugas”, ironizó.

Victoria Rodríguez, actriz, comunicadora y artista plástica.
Victoria Rodríguez, actriz, comunicadora y artista plástica
Foto: Estefania Leal

La situación se volvió todavía más surrealista porque tuvo que demostrar en el aeropuerto que ella no era la persona requerida por la Justicia. Y la salvación llegó de la manera menos pensada.

“Tuve que ir con el Sábado Show, que acababa de salir en la tapa de la revista de El País para demostrar que no era la persona en cuestión”, contó entre risas. Esa publicación terminó funcionando como una especie de prueba improvisada para acreditar que trabajaba en medios y que no tenía nada que ver con la orden de captura.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Según recordó, incluso tuvo que intervenir el ministro de aquel entonces para destrabar la situación y permitirle viajar.

La conductora utilizó una anécdota personal para reflexionar sobre el impacto que tienen este tipo de errores de identificación, especialmente en tiempos donde existe más tecnología y controles digitales.

“Eso fue hace años. Que pase algo de esta naturaleza ahora, en 2022, es increíble con la tecnología que hay hoy”, comentó en referencia al caso de Dewailly.

La denuncia de la mujer continúa en la Justicia y actualmente reclama al Ministerio del Interior que elimine los antecedentes e indagatorias que todavía figuran a su nombre. “Que se limpie mi nombre”, resumió.

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