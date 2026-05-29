El "Suárez" y "Nández" del periodismo: dos grandes ausentes entre los comunicadores que irán al Mundial 2026

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, los medios uruguayos terminan de definir los detalles de una cobertura inédita y especialmente desafiante. Habrá al menos unos 36 enviados entre televisión, radio, prensa escrita y plataformas digitales repartidos principalmente en Miami o Playa del Carmen, con el foco puesto en la selección uruguaya y el día a día del torneo.

Pero así como la lista definitiva de Marcelo Bielsa dejó afuera a nombres pesados como Luis Suárez y Nahitan Nández, el “plantel” de periodistas deportivos uruguayos también tendrá ausencias inesperadas. Dos nombres históricos de las coberturas mundialistas no estarán en las sedes de la Copa: se trata de Roberto Moar y de Diego Jokas.

En el caso de Moar, relator y periodista de Canal 10 y Sport 890, confluyen dos factores. Según supo TV Show, la estrategia de Saeta es que un comunicador fuerte haga base en Montevideo para centralizar la información y conducir las salidas diarias desde estudios de Subrayado, trabajando con el material que enviarán desde el Mundial Martín Charquero, Rafa Cotelo, Shulay Cabrera y el resto del equipo desplazado.

Roberto Moar. Foto: Daniel Ayala para Clínica Pressage.

De acuerdo a los informantes, otro factor influyente para que sea figura sea finalmente la de Moar fue que no hubo una coordinación aceitada entre Canal 10 y Sport 890 para sustentar una cobertura compartida, algo habitual en periodistas que trabajan simultáneamente para varios medios y que permite repartir costos y contenidos.

Moar, de presencia reiterada en los últimos mundiales, finalmente relatará desde estudios en Uruguay para Sport 890 y tendrá un rol clave en la articulación informativa desde Montevideo.

Diego Jokas. Foto: Natalia Rovira.

La ausencia de Diego Jokas también llama la atención. El periodista de Teledoce y Sport 890 atraviesa un momento de consolidación profesional como una de las principales voces de Tenfield para el fútbol, luego de la salida de Diego Miranda, y mantiene compromisos vinculados a las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol, cuya definición se extenderá hasta bien avanzado junio.

Según confiaron allegados, esta situación imposibilitó su viaje al Mundial, aunque igualmente tendrá un rol central en la programación de Canal 12: conducirá desde Montevideo “El diario de la Copa”, el ciclo especial que Teledoce emitirá diariamente luego de Telemundo junto a Nadia Fumeiro.

El Mundial 2026 tendrá características particulares para los medios uruguayos. Por primera vez en muchos años, Canal 5 se quedó con los derechos de transmisión en TV abierta para los partidos de Uruguay, el encuentro inaugural y otros cotejos destacados.

Además, para las radios el desafío económico es especialmente complejo: los derechos de transmisión superan los 10.000 dólares y el puesto de comentarista en cada partido ronda los 2.000, cifras que obligaron a varias empresas a ajustar sus despliegues.

Aun así, habrá una fuerte presencia uruguaya en Norteamérica. El diario El País, a través de Ovación, tendrá dos enviados especiales para una cobertura completa de todo lo que ocurra en el Mundial con foco en Uruguay. Ellos serán Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, quienes harán un seguimiento multimedia de lo que ocurra con la selección nacional. Estarán afincados en Playa del Carmen, cerca de la concentración celeste, y se desplazarán a las diferentes sedes donde juegue el equipo.

