La desgarradora despedida de Juli Savioli, exnovia de Gaspi, tras su muerte: "Te transformaré en mi motor"

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, a los 23 años en el accidente aéreo ocurrido este domingo en Río de Janeiro, sigue generando repercusiones entre familiares, amigos y figuras del mundo digital. El youtuber argentino fue una de las seis personas que fallecieron cuando dos helicópteros colisionaron en el aire sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, una zona ubicada en el oeste de la ciudad brasileña.

Entre quienes reaccionaron públicamente estuvo su expareja, la creadora de contenido Juli Savioli, quien en un primer momento manifestó su desconcierto ante las versiones que comenzaban a circular en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, publicó una selfie y escribió: “Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién, por favor. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Si está confirmado?”.

Horas más tarde, cuando la noticia ya había sido confirmada por las autoridades brasileñas, compartió un mensaje de despedida. “Solo sé que te guardo en mi corazón. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés”, escribió. Luego agregó: “Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.

Gaspi y Juli Savioli mantuvieron una relación entre 2022 y 2023. El noviazgo se hizo público durante la Argentina Game Show de 2022, cuando el youtuber le pidió formalmente que fuera su novia mediante una videollamada proyectada en las pantallas del evento.

La relación terminó en abril de 2023, en medio de rumores de infidelidad que circularon ampliamente en redes sociales y que derivaron en una fuerte exposición mediática para ambos.

El mensaje de Juli Savioli tras la muerte de Gaspi. Foto: Captura de Instagram @julisavioli.

En distintas entrevistas posteriores a la separación, Savioli reconoció que atravesó momentos difíciles a nivel emocional. “Pasé por momentos bastante psicológicos, depresivos tras la ruptura”, dijo entonces al referirse al impacto que tuvo la viralización de la situación en plataformas como X y TikTok. Actualmente, la creadora de contenido mantiene una relación con el humorista Alex Pelao.

Gaspi se había convertido en una de las figuras más populares del streaming y las redes sociales argentinas gracias a sus entrevistas callejeras, sus videos de humor y sus colaboraciones con algunos de los principales creadores de contenido de la región.