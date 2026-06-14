Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en un accidente de helicóptero en Brasil

El mundo del cine argentino atraviesa por estas horas un doloroso momento tras la muerte de Lucas Vignale, un director y realizador audiovisual argentino de 28 años, considerado una de las promesas de la nueva generación del cine independiente nacional. El artista de uno de los dos argentinos, el otro es el youtuber Gaspi, que falleció luego de que dos helicópteros chocaran en Brasil este domingo por la mañana.

En las últimas publicaciones que había hecho Vignale en sus redes sociales, retrató a Gaspi reposando en una silla al lado de una pileta y luego sumó otro posteo con el Cristo Redentor que custodia la ciudad de Río de Janeiro. “Dios”, escribió junto a la historia acompañada solo de música.

Vignale, que nació en Buenos Aires en 1997, desarrolló su carrera, sobre todo, entre el cine independiente y la edición de videoclips. Para esto último, participó en las producciones con estandartes de la música urbana como J Balvin, Trueno o Bizarrap.

Junto a Lorenzo Ferro coescribió y codirigió La Pasión (2024), su primer cortometraje. Su obra más reciente y reconocida hasta la fecha es El tren Fluvial (2026), que supone su debut en el largometraje, también junto al colega mencionado con anterioridad. Esta película, aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín de este año, narra las ambiciones frustradas de un niño argentino.

“Hermosa experiencia en New Directors New Films. El Tren Fluvial se proyectó en el Film at Lincoln Center y en el MoMA. Gracias @filmlinc & @themuseumofmodernart por recibirnos. Un verdadero sueño para nosotros poder compartir nuestra película con ustedes”, había posteado Vignale tiempo atrás.

Gaspi en Río de Janeiro. Foto: Captura de Instagram @lucasvignale.

En colaboración con el reconocido youtuber Gaspar Prim Díaz (más conocido como Gaspi), Vignale escribió y dirigió para el canal de YouTube del influencer el cortometraje La vuelta de Gaspi (2024), donde hablaban de los motivos por los cuales el joven del micrófono se había alejado de las redes sociales, y el mediometraje Gaspi: Camino a la velada (2025), trabajos que en conjunto superaron los 17 millones de visualizaciones. Justamente, al momento del accidente aéreo, el director de cine estaba en el mismo helicóptero con Gaspi, que también murió.

El youtuber argentino Gaspi murió a los 23 años. Foto: Captura de YouTube.

Cinemateca Uruguaya lamentó la muerte de Vignale, que estuvo en Montevideo y participó de un festival organizado por la sala del 30 de marzo al 12 de abril de 2026. "Impactados y tristes por la noticia del fallecimiento de Lucas Vignale en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Lucas estuvo en Montevideo en nuestro Festival junto a Lorenzo Ferro presentando ´El tren fluvial´ y fue entrevistado para nuestro streaming ´La sala imaginaria´", escribió Cinemateca en redes sociales.

Impactados y tristes por la noticia del fallecimiento de Lucas Vignale en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Lucas estuvo en Montevideo en nuestro Festival junto a Lorenzo Ferro presentando "El tren fluvial" y fue entrevistado para nuestro streaming La sala imaginaria. 💔 pic.twitter.com/tpdojSMana — Cinemateca Uruguaya (@CinematecaURU) June 14, 2026

Qué se sabe del fatal accidente aéreo

A primera hora de este domingo, dos helicópteros chocaron en el aire sobre Río de Janeiro y se estrellaron en la zona oeste de la ciudad, lo que causó la muerte de las seis personas a bordo, informaron los bomberos.

Uno de los helicópteros se estrelló contra un concesionario de automóviles, donde había varios vehículos eléctricos estacionados, lo que provocó un incendio que fue extinguido, sumó el Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro.

El cantante Oliver Tree. Foto: Difusión.

Las autoridades señalaron que hay una investigación en curso para determinar la causa de la colisión. La Policía local dijo que, además de los argentinos Vignale y Gaspi, falleció el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree.