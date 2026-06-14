Choque entre dos helicópteros deja al menos seis muertos en Río de Janeiro: estrellaron en un estacionamiento.

El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9:00 de la mañana de este domingo sobre el accidente de dos helicópteros en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos. Según la información preliminar, las aeronaves pequeñas colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. Al menos seis personas fallecieron.

Cinco personas viajaban a bordo de una de las aeronaves, mientras que el piloto iba solo en la otra. Restos de ambas aeronaves también cayeron dentro de un condominio en el vecindario.

Helicóptero caiu num garagem da BYD ao lado do condomínio Pontal das Américas, na Avenida das Américas, Recreio @Informacoes_RJ @InformeRJO pic.twitter.com/HNuLURu5tx — Lucas B. 🏁 (@lulucasbarboza) June 14, 2026

En el estacionamiento de un concesionario de automóviles, más de 20 vehículos fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El Centro de Operaciones de Río alertó a los conductores en línea sobre el cierre del carril lateral en la Avenida das Américas, cerca de la estación Gilka Machado del BRT, en dirección a Santa Cruz. El tráfico se está desviando al carril central. Se ha solicitado la intervención de CET-Rio (la empresa de gestión del tráfico de Río de Janeiro) para coordinar el tráfico en la zona, que presenta congestión esta mañana.

RECREIO | OCORRÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS NA AVENIDA DAS AMÉRICAS



Atenção, motorista!



Pista lateral interditada na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, devido a um ocorrência do Corpo de Bombeiros.



CET-Rio acionada.



Trânsito com retenções no local.… pic.twitter.com/pxSNFpYJD7 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 14, 2026

Choque entre dos helicópteros deja al menos seis muertos en Río de Janeiro: estrellaron en un estacionamiento. Foto: O Globo/GDA.

La Policía Militar y Comlurb (empresa de limpieza municipal) también están trabajando en el incidente.

O Globo/GDA