Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping en Brasil.

Una joven de 21 años falleció el sábado tras ser lanzada desde un puesto de bungee jumping en Limeira, en el interior del estado de São Paulo en Brasil. Un testigo declaró a la Policía Militar que los empleados de la empresa responsable olvidaron sujetar las cuerdas del equipo a la clienta antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto).

Según la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, agentes de la Policía Militar y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar del incidente a las 9:55 de la mañana de este sábado. La información preliminar indica que la víctima participaba en una actividad de puenting, según la agencia.

🚨BRASIL: Mulher morre após cair de 40 metros durante salto de rope jump em São Paulo; empresa teria esquecido de prender a corda de segurança. pic.twitter.com/ugyemoQOol — Fuxico Teresina (@FuxicoTeresina) June 13, 2026

En un comunicado, la SSP-SP destacó que se solicitó la presencia del Servicio Móvil de Emergencias (SAMU), que confirmó el fallecimiento en el lugar. "La Policía Civil está investigando el caso", añade el comunicado.

Según g1, la caída fue desde una altura de aproximadamente 40 metros. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que tres hombres cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma de clavados y la lanzan. Una cuerda aparece enrollada en el suelo detrás del grupo. Acto seguido, la gente cercana comienza a gritar: "¡La cuerda!" y "¡Chicos, la cuerda!".

O Globo está intentando contactar con las empresas "Entre cordas" e "Ih voei", cuyos nombres aparecen en los uniformes de los empleados. La cuenta de Instagram de la primera parecía estar inactiva el sábado por la mañana, y la cuenta de la segunda no había comentado nada sobre el caso hasta la última actualización de este informe.

La Policía Militar informó a g1 que dos hombres huyeron, pero fueron localizados con la ayuda de un helicóptero de Águia durante las labores de búsqueda en la zona boscosa. En total, seis personas fueron arrestadas en relación con el incidente.

Se alertó a los servicios de emergencia, pero la mujer ya había fallecido. Según la policía, el prometido de la mujer se sintió indispuesto y tuvo que ser trasladado a urgencias. El caso fue remitido al 2.º Distrito Policial de Limeira.

O Globo/GDA