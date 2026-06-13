Brasil vs. Marruecos en vivo por el Mundial 2026: la Canarinha de Ancelotti tiene un rival de fuste en el debut

La selección de Brasil se enfrenta ante Marruecos por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026. El partido se disputa desde las 19:00 horas de Uruguay en el MetLife Stadium situado en Nueva Jersey.

El pentacampeón mundial, con Vinicius Jr, aún sin Neymar y con Carlo Ancelotti al mando, tiene un desafío supremo contra Marruecos, el emergente equipo que alcanzó las semifinales del Mundial de Qatar 2022 hace tres años y medio, cuando Brasil quedó en cuartos de final después de ser eliminada en los penales por Croacia.

La Canarinha no alcanza la cima del mundo desde hace 24 años en Japón y Correa 2002 y sus protagonistas están ilusionados con llegar muy lejos: "Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó Vinicius en la conferencia de prensa previa al estreno.

Paquetá junto a Vinicius Junior y Neymar en la selección brasileña. Foto: AFP

Sobre su primer rival del Grupo C, Vinícius destacó que Marruecos ha mejorado "mucho" en los últimos años y tiene una "excelente" plantilla.

"Es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió (en Qatar 2022). Tiene a Brahim, Hakimi y otros jugadores que son muy importantes", analizó.

En otro momento de la rueda de prensa, el 7 de Brasil habló de Neymar, sobre el que espera que se recupere pronto de su lesión en el gemelo y pueda volver a vestirse la camiseta 'verdeamarela'.

"Todos los movimientos que aprendí fue porque lo observaba a él. Todas las cosas que hice dentro del campo fueron para intentar hacerlo igual que Neymar", confesó.

Brasil y Marruecos confirmaron sus equipos titulares para el debut en el Mundial 2026

Los dirigidos por Ancelotti escogieron la siguiente oncena titular: Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior; Igor Thiago.

Por su parte, los liderados por Mohamed Ouahbi inician el encuentro de esta manera: Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz; Ismael Saibari.

Con información de EFE.