Brasil vs. Marruecos en vivo por el Mundial 2026: la Canarinha de Ancelotti tiene un rival de fuste en el debut
El MetLife Stadium de Nueva Jersey recibe desde las 19:00 horas el cruce correspondiente a la primera fecha del grupo C, que también comparten con Haití y Escocia.
La selección de Brasil se enfrenta ante Marruecos por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026. El partido se disputa desde las 19:00 horas de Uruguay en el MetLife Stadium situado en Nueva Jersey.
El pentacampeón mundial, con Vinicius Jr, aún sin Neymar y con Carlo Ancelotti al mando, tiene un desafío supremo contra Marruecos, el emergente equipo que alcanzó las semifinales del Mundial de Qatar 2022 hace tres años y medio, cuando Brasil quedó en cuartos de final después de ser eliminada en los penales por Croacia.
La Canarinha no alcanza la cima del mundo desde hace 24 años en Japón y Correa 2002 y sus protagonistas están ilusionados con llegar muy lejos: "Solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar a todos que podemos ser campeones", afirmó Vinicius en la conferencia de prensa previa al estreno.
Sobre su primer rival del Grupo C, Vinícius destacó que Marruecos ha mejorado "mucho" en los últimos años y tiene una "excelente" plantilla.
"Es un equipo que puede sorprender como ya sorprendió (en Qatar 2022). Tiene a Brahim, Hakimi y otros jugadores que son muy importantes", analizó.
En otro momento de la rueda de prensa, el 7 de Brasil habló de Neymar, sobre el que espera que se recupere pronto de su lesión en el gemelo y pueda volver a vestirse la camiseta 'verdeamarela'.
"Todos los movimientos que aprendí fue porque lo observaba a él. Todas las cosas que hice dentro del campo fueron para intentar hacerlo igual que Neymar", confesó.
Brasil y Marruecos confirmaron sus equipos titulares para el debut en el Mundial 2026
Los dirigidos por Ancelotti escogieron la siguiente oncena titular: Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior; Igor Thiago.
Por su parte, los liderados por Mohamed Ouahbi inician el encuentro de esta manera: Bono; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi; Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz; Ismael Saibari.
Con información de EFE.
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