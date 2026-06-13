Pochettino tras golear a Paraguay: de la risa por “pregunta forzada en español” a la queja con la organización

La selección de Estados Unidos pisó fuerte en su estreno en el Mundial 2026, el cual es uno de los organizadores: goleó 4-1 a Paraguay en el Estadio Los Ángeles por la primera fecha del Grupo D. Fue una categórica victoria que sorprendió por la contundencia y, sobre todo, la superioridad en el juego. En ese sentido, la conferencia de su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, regaló un momento divertido en redes sociales.

El exentrenador del Tottenham y el París Saint Germain comenzó a reírse cuando un periodista le hizo una consulta en español, pero no lo habló de la mejor forma. “¿Puedes hablar del nivel de verticalidad de hoy? ¿Eso fue un plan o fue lo que vieron ustedes durante el partido? Porque había mucho espacio y corriendo detrás de la defensa con mucho éxito”, consultó el periodista, mientras Pochettino se reía.

“Porque te quiero mucho te voy a responder bien porque la pregunta en español a veces (…)”, contestó el director técnico argentino con una sonrisa y haciendo el gesto de “maso o menos”.

Esa no fue la única perlita que regaló la conferencia de prensa del entrenador de la selección de las barras y las estrellas, ya que lanzó una crítica a la organización del Mundial 2026 en Canadá, México y —justamente— Estados Unidos.

“Creo que es difícil hablar por el ruido y demás. Necesitamos cambiar la sala para el próximo partido porque molesta. Es increíble que con el asombroso estadio que tenemos no estemos cómodos para una conferencia importante”, apuntó el director técnico de 54 años.

La selección de Estados Unidos volverá a competir por el Mundial 2026 el viernes 19 de junio cuando enfrente a Australia en el Estadio Seattle, a partir de la hora 16:00 de Uruguay, por la segunda fecha del Grupo D.

La gran victoria de Estados Unidos

Weston McKennie celebra el gol de Estados Unidos. Foto: AFP.

Estados Unidos tuvo un debut auspicioso en el Mundial 2026: doblegó 4-1 a Paraguay por la primera fecha del Grupo D en Los Ángeles. A los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino les alcanzó con disputar un gran primer tiempo para quedarse con los tres puntos.

Christian Pulisic tuvo un bestial primer tiempo. Participó en la acción que derivó en el gol en contra de Damián Bobadilla y dio la asistencia para el primer tanto de Folarin Balogun. Antes que finalizara la primera parte, Balogun hizo un golazo para, prácticamente, cerrar el juego.

En el complemento el elenco guaraní cambió la cara y fue a buscar el gol del descuento. Lo consiguió por medio de Mauricio. Pero en el final del partido Giovanni Reyna, de tres dedos, marcó un golazo para cerrar la goleada.