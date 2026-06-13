Mundial 2026 en vivo hoy 13 de junio: últimas noticias de la Selección de Uruguay, partidos y las sorpresas

El Mundial 2026 tiene este sábado 13 de junio su tercera jornada con cuatro partidos, algunas novedades importantes y a la selección de Uruguay en un nuevo día de entrenamientos de cara al estreno del lunes frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami por el Grupo H.

Pero además de la actividad de la Celeste con conferencia de prensa de dos jugadores incluida, la Copa del Mundo viene dejando mucha tela para cortar con lo que pasó y, por supuesto, con lo que se viene. Es que luego de la gran victoria de Estados Unidos frente a Paraguay por 4 a 1 con baile incluido, el fútbol sigue este sábado con otros cuatro encuentros.

La tarde de Uruguay tendrá el encuentro entre Qatar y Suiza desde la hora 16:00, luego se vendrá el estreno de Brasil ante Marruecos, posteriormente el juego entre Haití y Escocia desde las 22:00 y ya en la madrugada del domingo se medirán Australia y Turquía a la 1:00 de la mañana.