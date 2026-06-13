Hallaron un cadáver en estado de descomposición frente al estadio donde entrena Irán por el Mundial 2026

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el maletero de un auto estacionado frente al estadio en México donde entrena la selección de Irán durante el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, según constató AFP este viernes.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario para entrenar y que está próximo a su hotel.

El Team Melli se vio forzado a última hora a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.

Al abrir el vehículo este viernes, la policía enfrentó un fuerte olor putrefacto. Efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

La Fiscalía de Tijuana informó a la AFP que una patrulla descubrió el auto, y al inspeccionarlo "constató en la parte trasera de la caja había una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia".

El despacho acotó que el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el miércoles.

Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.

Este viernes, el equipo salió del estadio poco después de que las autoridades retiraran el cadáver. El combinado no respondió a la AFP si reforzarán la seguridad después de este incidente.

El camino de Irán en la Copa del Mundo 2026

Irán disputará su séptima Copa del Mundo en la historia, la cuarta de forma consecutiva, y su camino iniciará el próximo lunes cuando se mida ante Nueva Zelanda en el Estadio Los Ángeles, a partir de la hora 22:00 de Uruguay, por la primera jornada del Grupo G.

El domingo 21 de junio contará con su segunda presentación y será ante Bélgica en el Estadio Los Ángeles, desde la hora 16:00. Y cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 el sábado 27 de junio ante Egipto en el Estadio Seattle.

Con información de AFP