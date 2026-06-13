Así fue el primer asado de la selección de Uruguay en Playa del Carmen previo a su debut en el Mundial 2026

La selección de Uruguay continúa ultimando detalles para su debut en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos que será el próximo lunes frente a Arabia Saudita, desde la hora 19:00, en el Hard Rock Stadium en Miami. Asimismo, la delegación Celeste compartió en la noche de este viernes una de las tradiciones más importante que tiene el uruguayo: hacer un asado.

El combinado uruguayo subió fotos del primer asado que hizo en Playa del Carmen, lugar donde hace base de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026.

En las imágenes se puede ver al cocinero de la selección, Aldo Cauteruccio, realizar el asado para toda la delegación. A su vez, hay fotos en donde se ve a gran parte del elenco uruguayo compartiendo ese momento.

"Que nunca se apague la llama", fueron algunos de los comentarios que subieron los futbolistas uruguayos junto a una foto de Cauteruccio haciendo el asado para toda la delegación que se encuentra en Playa del Carmen.

Aldo Cauteruccio haciendo el asado para toda la delegación uruguaya.

La actividad de Uruguay de este sábado

La selección uruguaya continúa con su preparación para llegar de la mejor forma a su estreno en la Copa del Mundo. Es por esto que la Celeste, que se encuentra instalada en un hotel de Mayakoba, tendrá un entrenamiento a partir de la hora 18:00 de Uruguay.

Las situaciones de Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta

Jorge Giordano en rueda de prensa. Foto: Mateo Vázquez.

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), atendió a los medios presentes en Playa del Carmen donde habló sobre la situación física de Ronald Araujo, explicó que es complejo que pueda estar para los primeros partidos y se refirió al viaje de horas que hizo a Europa.

“Sé que ese tema trajo controversia; hay determinaciones que el jugador tiene libre opinión y considera que necesita también desde otro lado otra opinión, se siente seguro. Lo que nosotros necesitamos es que el jugador tenga la confianza plena en lo que refiere a su salud. Nosotros también consideramos que la delegación debía llegar toda junta a Playa del Carmen, sí soy consciente que se le agregó alguna hora de viaje, pero no era determinante ya que el futbolista no iba a formar parte del primer partido, y su recuperación no iba por ese lado”, sostuvo.

En la interna de la selección nunca se pensó en dar de baja a Ronald ni tampoco a Giorgian de Arrascaeta, que será el otro jugador que no estará a la orden de Bielsa para el debut. “Cuando surgen estas cosas, hay una evaluación profunda. Se decidió que estos dos futbolistas tenían que estar acá, son jugadores que estando bien son determinantes y estando bien seguramente tengan muchos minutos. La evaluación cerró siempre que deberían estar”, explicó.

Los partido de Uruguay en la Copa del Mundo 2026

Marcelo Bielsa durante el entrenamiento de Uruguay en Estados Unidos. Foto: Mateo Vázquez.

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.