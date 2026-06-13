El motivo por el que un gol de Uruguay ante Arabia Saudita en el debut del Mundial será histórico en el plantel

Será histórico, eso es un hecho. Marcará un antes y un después en la carrera deportiva de quien lo consiga. Estamos hablando de que el jugador de Uruguay que consiga anotar un gol ante Arabia Saudita, vivirá un momento único porque será el primero a nivel personal en un Mundial.

Es que de los jugadores que serían titulares para Marcelo Bielsa en el partido ante los árabes, todos tienen una particularidad: no sumaron goles en Mundiales.

Está claro que hay muchos que todavía no tienen minutos en este torneo, pero hay otros que sí contaron con oportunidades, pero no consiguieron marcar.

Sin ir más lejos, dentro del plantel que llevó el nacido en Rosario a la Copa del Mundo que se juega en Canadá, México y Estados Unidos, solo hay dos futbolistas con festejos mundialistas y ninguno de los dos iría desde el arranque.

La referencia es para José María Giménez y Giorgian de Arrascaeta quienes integran la nómina de Uruguay, pero por distintas lesiones no estarán desde el inicio de este lunes (19:00) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El zaguero, que disputará su cuarto Mundial -y acumula 10 partidos en su carrera en este torneo- tiene un gol y fue en el estreno del Mundial de Rusia 2018 donde la Celeste enfrentó a Egipto y lo venció por 1-0 por ese festejo.

José María Giménez celebra el gol que marcó en el partido entre Uruguay y Egipto en el Mundial 2018. Foto: Nicolás Pereyra.

Por su parte, el volante ofensivo es el máximo goleador mundialista de este plantel porque acumula dos goles, ambos los consiguió en el Mundial de Qatar 2022 en el triunfo por 2-0 ante Ghana que, de todas maneras, no fue suficiente para que la Celeste siga en competencia ya que fue eliminada de la competencia en la fase de grupos.

Es un hecho que en materia de goles, los primeros en tener en cuenta serán Darwin Núñez y Federico Viñas, quienes arrancarían como piezas ofensivas desde el arranque en el estreno frente a Arabia, pero conocida es la capacidad de ataque que tienen otros futbolistas como Federico Valverde, Maximiliano Araújo o incluso la potencia en el juego aéreo de Sebastián Cáceres o Mathías Olivera que ya saben lo que es anotar, más allá de que todavía no lo lograron a nivel de Mundiales.