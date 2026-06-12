Por primera vez se aplicó la nueva regla del lateral en el Mundial 2026: Bosnia demoró y Canadá aprovechó

El Mundial 2026 recién empezó y ya está dando de qué hablar. Esta vez no fue un gol ni un jugador sorpresivo, sino una decisión arbitral la que hizo historia: por primera vez desde la entrada en funcionamiento del nuevo reglamento, un equipo perdió el derecho a ejecutar un saque de banda por exceder el tiempo permitido para reanudar el juego.

La situación ocurrió durante el encuentro entre Bosnia y Canadá. El futbolista bosnio demoró más de la cuenta en realizar el lateral y el árbitro, aplicando una de las modificaciones aprobadas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), otorgó automáticamente la posesión de la pelota al conjunto canadiense.

La escena pasó rápidamente a formar parte de los momentos más polémicos e históricos del torneo y deja en claro la intención del máximo organismo del fútbol mundial, combatir las pérdidas deliberadas de tiempo.

LA NUEVA REGLA PUESTA EN ESCENA



Facundo Tello le contó los 5 segundos Kolasinac, el bosnio no sacó el lateral y la pelota pasó a ser de Canadá#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3zhOpHOgNz — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Sin embargo, esta no es la única novedad reglamentaria que presenta la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las modificaciones más comentadas involucra a los arqueros. A partir de este Mundial, los goleros pueden retener el balón con las manos durante un máximo de ocho segundos. Cuando faltan cinco, el árbitro realiza una cuenta regresiva visible. Si el tiempo se excede, el rival obtiene un tiro de esquina.

También se endurecieron los controles sobre otras interrupciones del juego. Los futbolistas sustituidos disponen de apenas diez segundos para abandonar el terreno, de lo contrario, el jugador que espera ingresar deberá esperar un minuto adicional antes de hacerlo.

Por otra parte, la tecnología adquirió un protagonismo aún mayor. El VAR amplió su intervención y podrá corregir errores en decisiones como tiros de esquina mal concedidos, determinadas acciones previas a un gol e incluso revisar situaciones relacionadas con posibles segundas tarjetas amarillas.

El fuera de juego también evolucionó. Gracias a cámaras de alta velocidad, inteligencia artificial y sensores incorporados al balón, las posiciones adelantadas pueden detectarse con mayor rapidéz y precisión, aunque la decisión final continúa siendo responsabilidad del equipo arbitral.

Otra innovación destacada es la incorporación de cámaras corporales en los árbitros. Algunas de esas imágenes podrán emitirse durante las transmisiones oficiales, ofreciendo a los espectadores la perspectiva del juez principal.

El Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, no solo cambió su formato. También está transformando la manera de jugar y arbitrar el fútbol. Y aquella reposición demorada de Bosnia quedará como el primer ejemplo concreto de una nueva era reglamentaria que llegó para quedarse.