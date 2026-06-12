Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: debut en el Grupo C en el Gillette Stadium de Foxborough

La selección de Haití se enfrentará a Escocia el sábado 13 de junio de 2026 por el Grupo C del Mundial 2026 en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.

El partido marcará el estreno de ambos equipos en la serie y pondrá en juego puntos importantes desde el arranque. Haití y Escocia buscarán afirmarse temprano en el grupo, en una zona en la que comenzar con un buen resultado puede ser determinante para sostener la ilusión de avanzar.

Dónde ver el partido entre Haití y Escocia

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido estará disponible por DSports en televisión por cable y también por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que también será una opción para seguir el cruce. También están las opciones de DAZN, Flow Sports y AUF.TV.

Historial y datos de Haití vs. Escocia

En el historial disponible entre estas dos selecciones no figuran partidos jugados, por lo que este duelo abrirá una referencia nueva en los enfrentamientos entre ambos.

Haití llega como representante de Concacaf, confederación a la que se integró formalmente en 1961, y vuelve a tener protagonismo mundialista después de una historia marcada por su participación en Alemania 1974. En su recorrido regional, además, cuenta con el título de la Copa CONCACAF de 1973 y dos conquistas de la Copa del Caribe, en 1979 y 2007.

Escocia, por su parte, integra la UEFA y carga con una tradición fuerte: fue protagonista, junto a Inglaterra, del primer partido internacional de la historia en 1872. La selección escocesa acumula nueve presencias en Copas del Mundo y cuatro participaciones en Eurocopas, aunque su desafío histórico sigue siendo superar la fase de grupos en grandes torneos.

Festejo de los jugadores de la selección de fútbol de Escocia. Foto: Andy Buchanan/AFP.

Con ese marco, el cruce en Foxborough aparece como una oportunidad para que Haití construya un punto de partida competitivo y para que Escocia confirme su peso histórico en una cita exigente. El estreno en el Grupo C tendrá valor deportivo y emocional para dos selecciones que llegan con objetivos claros desde el primer partido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.