¿Cuándo juega Argentina en el Mundial? Fecha, horario y dónde ver el debut de Lionel Messi y la Albiceleste

Uno de los estrenos más esperados en el Mundial 2026 es el de Lionel Messi y la vigente campeona del mundo, Argentina, que en esta edición integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El primer partido de Argentina será frente a la selección argelina en el Estadio Kansas City.

Argentina vs. Argelia: fecha, horario y dónde ver el partido en vivo

El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio de 2026, a las 22:00 horas del territorio uruguayo. Los otros dos debutantes de ese grupo, Austria y Jordania, se enfrentarán el miércoles 17 de junio.

El partido de Argentina vs. Argelia se podrá ver en vivo en diversos canales y plataformas, tanto desde Argentina como Uruguay: DGO, DSports, Paramount+, Canal 5, Antel TV, Disney+ Premium, Flow Sports, DAZN, DIRECTV 4K y AUF.TV. Exclusivamente para el territorio argentino, también se podrá observar el partido por Televisión Pública (gratis), TyC Sports Argentina y Telefe Argentina.

Hinchas argentinos viendo un partido de la selección de Argentina en una pantalla gigante. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Argentina afronta su debut en el Mundial con cautela y una baja a último momento

Argentina iniciará este Mundial con la cautela que le provee el recuerdo fresco de su debut en el Mundial pasado. A pesar de que Messi y compañía terminaron alzando la copa en Qatar, su primer partido significó un revés inesperado: una derrota por 2-1 a manos de Arabia Saudita.

Para este debut frente a Argelia, la Albiceleste tiene un panorama distinto como campeona defensora. Sin embargo, en los días previos al comienzo del Mundial, su panorama se ha visto empañado por una baja por lesión: la de Leonardo Balerdi, quien tuvo que ser reemplazado de emergencia por Marcos Senesi tras quedar afuera del torneo por una lesión muscular.

Marcos Senesi, convocado a la selección argentina de último momento para el Mundial 2026. Foto: AFA

Más allá de la baja de Balerdi, Argentina llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título. El equipo de Scaloni afronta la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022 con una base consolidada que mantiene a figuras como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, combinadas con una nueva generación de futbolistas que comienza a ganar protagonismo.