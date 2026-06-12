La conmovedora carta de Edin Dzeko antes del Mundial: del miedo a la guerra al sueño de representar a Bosnia

Bosnia y Herzegovina afronta este viernes un partido clave frente a Canadá por el Grupo B del Mundial 2026, pero en la previa la atención estuvo puesta en un emotivo mensaje de su capitán, Edin Džeko, quien compartió una carta abierta dirigida a los niños de su país.

El delantero de 40 años, referente histórico de la selección bosnia y actual jugador del Schalke 04, recordó los difíciles años que le tocó vivir durante la guerra civil que azotó a Bosnia y Herzegovina en la década de 1990. Dzeko tenía apenas seis años cuando comenzó el conflicto y pasó su infancia en Sarajevo, ciudad que permaneció sitiada durante gran parte de la guerra.

“Teníamos miedo todos los días”, expresó el atacante en un mensaje difundido por el portal Sportklub. Allí relató que incluso jugar en la calle representaba un riesgo debido a la presencia de francotiradores que atacaban a la población civil desde las colinas que rodeaban la ciudad.

Lejos de quedarse en el recuerdo doloroso, Dzeko utilizó su propia historia para transmitir un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones. “Nada es imposible. Ni siquiera llevar a Bosnia y Herzegovina al Mundial”, escribió el goleador, que lidera a una selección que disputa apenas su segunda Copa del Mundo tras su debut en Brasil 2014.

El exfutbolista del Manchester City, Inter de Milán y Fenerbahçe también invitó a los más jóvenes a sentirse orgullosos de sus raíces. “Nosotros tenemos la suerte de ser de Bosnia y Herzegovina”, afirmó.

En otro de los pasajes más destacados de la carta, el capitán dejó un mensaje de unidad para un país que todavía convive con heridas y tensiones étnicas. “Juego para los niños y niñas de las calles de Sarajevo. Juego para todas las diferentes culturas y religiones que hacen hermoso a mi país”, señaló.

Bosnia y Herzegovina integra el Grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza, y buscará avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Con la experiencia y el liderazgo de Dzeko, el combinado balcánico llega al torneo con la ilusión de escribir una nueva página en su historia.

To the children of Bosnia & Herzegovina, I wrote this for you. Remember, nothing is impossible. @PlayersTribune https://t.co/49fxPUEGq4 — Edin Džeko (@EdDzeko) June 11, 2026

En Sarajevo se presentó este jueves un sello conmemorativo dedicado a los "Dragones" por su clasificación al Mundial, en un acto en el que también se crearon unas placas de honor al seleccionador, Sergej Barbarez, y a Dzeko.

En ciudades como Sarajevo, Tuzla, Mostar o Zenica se han habilitado espacios públicos para seguir los partidos en pantallas gigantes, mientras que los simpatizantes bosnios se organizan para apoyar a su selección en Canadá.

En la capital, se prevén grandes concentraciones en la plaza Alija Izetbegović y en la explanada del Ayuntamiento, donde miles de aficionados se reunirán para seguir el debut ante Canadá.

Con información de EFE.