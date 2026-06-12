Canadá le negó la visa a Thomas Partey y Ghana pierde a una de sus figuras para el debut mundialista

La selección de Ghana sufrió un duro golpe a pocos días de su estreno en el Mundial 2026. Thomas Partey, uno de los futbolistas más experimentados y con más jerarquía del plantel africano, no podrá disputar el partido ante Panamá luego de que el gobierno de Canadá rechazara su solicitud de visa para entrar al país.

La noticia fue confirmada este viernes por la FIFA mediante un comunicado oficial. El organismo explicó que el volante, que se encuentra concentrado junto al resto de la delegación ghanesa en Boston, Estados Unidos, no podrá trasladarse a Toronto para disputar el encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”, señaló la institución.

La FIFA también recordó que no interviene en los procedimientos migratorios de los países anfitriones y que cada Estado tiene la potestad de decidir quién puede ingresar a su territorio. Como también sucedió con el árbitro somalí, Omar Artan, al cual le negaron la entrada a los Estados Unidos y la FIFA tampoco tomó cartas en el asunto.

Aunque las autoridades canadienses no hicieron públicos los motivos específicos de la negación a la visa, varios medios locales relacionaron la decisión con los procesos judiciales que enfrenta el futbolista en Inglaterra. Partey, de 32 años y actualmente jugador del Villarreal, fue acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual por denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2022. El mediocampista se declaró inocente de todas las acusaciones y permanece a la espera de un juicio correspondiente.

La cadena Sportsnet recordó que la norma migratoria canadiense permite denegarle la entrada a cualquier persona por razones vinculadas a la seguridad o a antecedentes penales, otorgando a los funcionarios la potestad para rechazar la admisión de individuos que consideren un riesgo.

La ausencia de Partey representa un enorme contratiempo para Ghana. El mediocampista acumula 58 partidos internacionales con las Black Stars y fue una pieza clave durante el proceso clasificatorio al Mundial. Además, integró el plantel que disputó la Copa del Mundo Qatar 2022.

Ahora, el entrenador ghanés deberá reorganizar el mediocampo para el debut ante Panamá, en un contexto inesperado que vuelve a poner el foco sobre las complejidades logísticas y legales que pueden surgir en un Mundial organizado por tres países distintos.