Mundial 2026: delantero de Corea del Sur llegó al estadio con un mate en la mano y se volvió viral

En las primeras horas del Mundial 2026 ya aparecieron historias curiosas fuera de la cancha, y una de las más comentadas tuvo como protagonista a un futbolista de Corea del Sur y una costumbre muy familiar para los uruguayos.

Antes del debut de la selección asiática frente a República Checa en el Estadio Guadalajara, las cámaras captaron a Cho Gue-Sung descendiendo del ómnibus con un mate en una mano pero sin el termo en la otra. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de comentarios entre aficionados de distintas partes del mundo.

La imagen llamó especialmente la atención en Sudamérica por la naturalidad con la que el delantero coreano trasladaba el elemento característico de una tradición profundamente arraigada en Uruguay y Argentina. Incluso varios usuarios compararon su llegada con la de cualquier persona caminando por la rambla montevideana.

Cho Gue-Sung no es un desconocido para el público futbolero. El atacante nacido en Ansan, de 28 años, juega actualmente en el FC Midtjylland de Dinamarca y alcanzó notoriedad mundial durante Qatar 2022, cuando marcó dos goles frente a Ghana y se convirtió en una de las figuras más populares de Corea del Sur.

En este equipo compartió vestuario con el uruguayo Emiliano Martínez y muchos especulan que sería el responsable de haberle trasladado el gusto por el mate, los dos dicen presentes en este Mundial 2026, habrá que esperar para ver si el destino los vuelve a cruzar.

La anécdota quedó como una de las postales de la jornada inaugural para los surcoreanos, que además tuvieron motivos para festejar dentro del campo de juego. Corea del Sur remontó el encuentro y derrotó 2 a 1 a República Checa en Guadalajara para comenzar el Mundial con tres puntos fundamentales en el Grupo A. El conjunto dirigido por Hong Myung-bo dio un paso importante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

¿Lo tenías al delantero de Corea del Sur con MATE? 🧉🇰🇷 Así llegó Cho Gue-Sung al partido vs. República Checa por la Copa del Mundo.



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Los asiáticos llegan a la Copa del Mundo con una generación que combina experiencia y juventud, liderada por figuras como Son Heung-min, capitán y referente del equipo, y el propio Cho Gue-sung.

México aparece como el gran favorito de la serie por su condición de local, mientras que Sudáfrica y República Checa buscan dar pelea en una de las zonas que se perfila como de las más equilibradas del torneo.

Mientras el mundo hablaba de la victoria asiática, en Uruguay muchos se quedaron con otra imagen: la de un futbolista coreano que, a miles de kilómetros de Montevideo, apareció en un Mundial con un mate en la mano y se ganó la simpatía de las redes sociales.