México ganó en su debut en el Mundial 2026 y así se vivió el partido en la principal avenida de Playa del Carmen
Entre ofertas de tequila y augurios de llegar a la final, los enviados de Ovación y El País acompañaron a los fanáticos de México a vivir su primer partido en este Mundial.
La selección de México debutó con victoria ante su similar de Sudáfrica en el Mundial 2026. Dos rojas para el equipo africano y dos goles de los locatarios convirtieron el primer partido en una fiesta azteca.
En la Quinta Avenida de Playa del Carmen se congregaron varios fanáticos. Con música, tequila y baile, en los bares del centro del balneario se vivió la fiesta del comienzo del Mundial 2026 con optimismo.
Algunos ya piensan en México en una final, otros son más cautos y buscan avanzar en cada fase. El balneario desinteresado en el Mundial 2026 quedó atrás y el día fue de celebración y ofertas en bares y comercios.
Ovación te muestra un pantallazo de lo que fue la victoria mexicana en el estreno de uno de los equipos anfitriones en esta Copa del Mundo que ya se vive a pleno.
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