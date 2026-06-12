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MUNDIAL 2026

México ganó en su debut en el Mundial 2026 y así se vivió el partido en la principal avenida de Playa del Carmen

Entre ofertas de tequila y augurios de llegar a la final, los enviados de Ovación y El País acompañaron a los fanáticos de México a vivir su primer partido en este Mundial.

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Mateo Vázquez
12/06/2026, 14:20
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La selección de México debutó con victoria ante su similar de Sudáfrica en el Mundial 2026. Dos rojas para el equipo africano y dos goles de los locatarios convirtieron el primer partido en una fiesta azteca.

En la Quinta Avenida de Playa del Carmen se congregaron varios fanáticos. Con música, tequila y baile, en los bares del centro del balneario se vivió la fiesta del comienzo del Mundial 2026 con optimismo.

Las pistas que dio Bielsa para el debut de Uruguay, el sistema "inédito" que puede usar y las bajas confirmadas

Algunos ya piensan en México en una final, otros son más cautos y buscan avanzar en cada fase. El balneario desinteresado en el Mundial 2026 quedó atrás y el día fue de celebración y ofertas en bares y comercios.

Ovación te muestra un pantallazo de lo que fue la victoria mexicana en el estreno de uno de los equipos anfitriones en esta Copa del Mundo que ya se vive a pleno.

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