Las pistas que dio Bielsa para el debut de Uruguay, el sistema "inédito" que puede usar y las bajas confirmadas

Enviado a Playa del Carmen, México

Marcos Méndez, responsable de marketing y comunicación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Andrea Lanfranco, integrante del Ejecutivo, llegaron a presenciar el entrenamiento de Uruguay en los carritos de golf, que ha sido el medio de transporte utilizado por varios de los integrantes de la delegación celeste dentro del Hotel Fairmont Mayakoba.

De entrada llamó la atención que eran menos jugadores de los habituales y ese hecho tenía una explicación: Marcelo Bielsa dividió al plantel en dos. Primero practicaron los suplentes y, posteriormente, los 11 titulares que planea para el debut del lunes contra Arabia Saudita.

En el segundo grupo estuvieron Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez. Con esos nombres se podrían utilizar varios sistemas: desde el 4-3-3 habitual del DT rosarino, hasta el 4-4-2 pasando por el 4-1-4-1, con Ugarte de tapón y Darwin de centrodelantero.

Marcelo Bielsa durante el entrenamiento de Uruguay en Estados Unidos. Foto: Mateo Vázquez.

Si Bielsa opta por el 4-4-2, irán con los dos “9” arriba, con Valverde de volante derecho y Araújo como cuarto mediocampista. Si, en cambio, opta por el 4-3-3, sería con Ugarte de “5”, Valverde y Bentancur de interiores, Viñas más de extremo y Araújo por el sector izquierdo.

No deja de ser curioso que Bielsa proyecte comenzar el Mundial con doble “9”, teniendo en cuenta que tanto a lo largo de su carrera como en su ciclo con la Celeste, muy pocas veces lo ha utilizado. Pasó en la altura contra Bolivia y también en el partido semifinal de la Copa América contra Colombia, el día que en Charlotte los cafeteros ganaron 1-0.

Precisamente, durante la Copa América Bielsa también había utilizado como recurso dividir el grupo en dos. Incluso en esa oportunidad cada grupo viajaba a los campos de entrenamiento a distintos horarios y los jugadores no practicaban juntos. Así era la forma de descifrar los planes del Loco, como ocurrió en la tarde de ayer.

Los titulares realizaron un trabajo táctico defensivo y ofensivo e hicieron hincapié en cómo resolver distintas situaciones que se podrían plantear contra los árabes.

Nuevamente no se vio en cancha ni a Ronald Araujo, ni a José María Giménez ni tampoco a Giorgian de Arrascaeta.

Mientras los suplentes entrenaban, varios de los titulares se paseaban por los alrededores del predio en los carritos de golf e incluso algunos en bicicletas.