El probable equipo de Uruguay para el debut en el Mundial 2026: Bielsa prueba con Núñez y Viñas en el "doble 9"

Enviado a Playa del Carmen, México

Este jueves, Uruguay realizó su segundo entrenamiento en Playa del Carmen pensando en el debut en el Mundial 2026 del próximo lunes cuando enfrente a Arabia Saudita (19:00) en el Hard Rock de Miami. Los movimientos que realizó Marcelo Bielsa, dieron indicios del probable once inicial y el mismo podría tener "doble 9" con Darwin Núñez y Federico Viñas.

Una vez más, el entrenamiento contó con 15 minutos abiertos a la prensa y en ese contexto, se pudo apreciar que el cuerpo técnico dividió al plantel en dos y mientras unos estaban trabajando primero en el gimnasio y luego pasaron a la cancha, otros estaban aguardando en los alrededores. Precisamente este último equipo es el que se presume que luego iba a pasar al campo de juego para realizar ejercicios tácticos.

Ese segundo grupo contaba con el probable once de la Celeste para el estreno ante los asiáticos y formaría con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Esta formación no solo implicaría la inclusión del jugador de River Plate en el lateral izquierdo, sino también la chance de que Bielsa cambie su esquema y deje el 4-3-3 para pasar a formar con un 4-4-2, más allá de que los jugadores se podrían acomodar al primer sistema mencionado por sus características.

Darwin Núñez en los alrededores del campo de entrenamiento de Uruguay durante el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

Teniendo en cuenta esta alineación, Sergio Rochet debería esperar su lugar en el banco de suplentes y lo propio Juan Manuel Sanabria que en los primeros trabajos había aparecido como el lateral por izquierda. A su vez, también resalta la novedad de que Facundo Pellistri y Agustín Canobbio —quienes habían sido utilizados como extremos por derecha— arrancarían desde el banco de suplentes.

Claro está, restan varios entrenamientos de cara al encuentro del lunes, pero hay una alineación que se perfila y que ya tenía algunos jugadores descartados como José María Giménez y Ronald Araujo o también a Giorgian de Arrascaeta en una situación incómoda que lo había tenido en el primer entrenamiento trabajando diferenciado al resto de sus compañeros, mientras supera un desgarro.