Qatar vs. Suiza por el Grupo B del Mundial 2026: día, hora y dónde ver el partido en vivo

Qatar y Suiza jugarán el sábado 13 de junio de 2026 por el Grupo B del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, Estados Unidos. El encuentro comienza a las 16:00 horas.

El partido marcará una escala relevante para dos selecciones que buscarán afirmarse temprano en la zona. En una fase de grupos de margen corto, cada punto puede pesar en la carrera por la clasificación.

Dónde ver el partido entre Qatar y Suiza

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido estará disponible por DSports en televisión por cable, por DGO vía streaming y por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo. También por Flow Sports, AUF.tV y DAZN.

Historial y datos de Qatar vs. Suiza

El historial entre ambas selecciones registra un solo antecedente, con triunfo de Qatar, sin victorias de Suiza ni empates. En ese cruce, el seleccionado catarí acumuló un gol y el equipo helvético no convirtió.

Dan Ndoye, futbolista de la selección de Suiza. Foto: Ennio Leanza/AFP.

En el plano mundialista, Qatar aún busca consolidarse tras haber organizado la Copa del Mundo de 2022, torneo en el que debutó y quedó eliminado en la fase de grupos. Su crecimiento regional se explica, además, por sus dos títulos en la Copa Asiática, donde se instaló como una potencia de la AFC.

Suiza, por su parte, llega con una tradición más extensa dentro de la UEFA y con un recorrido mundialista que incluye tres presencias en cuartos de final, en 1934, 1938 y 1954. Aunque no ganó títulos oficiales absolutos, su mejor recuerdo internacional de podio fue la plata olímpica de París 1924, cuando cayó ante Uruguay en la final.

Ese antecedente en los enfrentamientos le da a Qatar una referencia favorable, pero el presente del Grupo B pondrá a prueba a ambos en un escenario de máxima exigencia, con Suiza procurando hacer valer su mayor recorrido internacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.