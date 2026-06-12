Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: día, hora y dónde ver el partido en vivo

La selección de Brasil se medirá con Marruecos este sábado 13 de junio de 2026 por el Grupo C del Mundial 2026. El partido se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro comienza a la 19:00 horas.

El cruce llega con valor directo para la zona: en una fase corta, Brasil y Marruecos buscarán sumar para afirmarse en la pelea por la clasificación y evitar que el margen de error se achique demasiado temprano.

Dónde ver el partido entre Brasil y Marruecos

Para quienes quieran saber dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable y también por DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo. Por otro lado, los televidentes tendrán la opción de sintonizar el encuentro por Canal 5, Antel TV, Disney+ Premium, Flow Sports, DAZN y AUF.TV.

Historial y datos de Brasil vs Marruecos

El historial entre estas selecciones registra tres enfrentamientos: Brasil ganó dos, Marruecos uno y no hubo empates. En esos partidos, el equipo sudamericano acumuló seis goles y el conjunto africano marcó dos.

Neymar representando a la selección de Brasil. Foto: AFP.

Brasil llegará al duelo con el peso de una trayectoria única: compitió internacionalmente desde comienzos del siglo XX, fue parte fundadora de la CONMEBOL y es la única selección presente en todas las Copas del Mundo. Sus cinco títulos mundiales, obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, se suman a nueve Copas América y cuatro Copas Confederaciones.

Marruecos, representante de la CAF, afrontará el encuentro respaldado por una evolución sostenida en la escena internacional. Con seis participaciones mundialistas, su punto más alto llegó en 2022, cuando fue el primer equipo africano en alcanzar semifinales; además, cuenta con dos Copas Africanas de Naciones, conquistadas en 1976 y 2025.

Ese antecedente le dará al partido un atractivo extra: Brasil tendrá a favor los números previos, pero Marruecos llegará con credenciales recientes que lo colocan como un rival de cuidado en la pelea del Grupo C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.