Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina en vivo por el Mundial 2026: debuta uno de los anfitriones del certamen

Un nuevo anfitrión del Mundial 2026 sale a la cancha. Luego de lo que fue el partido de México, esta vez le toca a Canadá que salta al campo de juego para medirse con Bosnia y Herzegovina en el primer encuentro del Grupo B que también cuenta con Catar y Suiza.

Precisamente Catar y Suiza se enfrentan este sábado en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), desde las 16:00 horas, para completar la primera etapa del grupo B.

10' Canadá domina el balón

La selección norteamericana intenta imponer sus condiciones de local y se posiciona en campo rival durante los primeros minutos de juego, pero aún no logró romper la última línea del conjunto europeo ni llegar a incomodar al arquero Nikola Vasilj.

16:00 | ¡Empezó el partido!

El balón ya está en movimiento: Canadá y Bosnia y Herzegovina ya juegan en el BMO Field de Toronto por la primera fecha del grupo B.

Bosnia Herzegovina calienta previo al partido ante Canadá por el Mundial 2026. COLE BURSTON/AFP fotos

Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Estaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajrakteric, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic. DT: Sregj Barbarez.

Hora: 16:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 y AntelTV.

Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá).