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El País Ovación Mundial

Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina en vivo por el Mundial 2026: debuta uno de los anfitriones del certamen

La selección norteamericana hace su primera presentación en la Copa del Mundo enfrentando a uno de los planteles que buscará dar la sorpresa en el Grupo B.

El País
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12/06/2026, 16:02
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Bosnia Herzegovina calienta previo al partido ante Canadá por el Mundial 2026
Bosnia Herzegovina calienta previo al partido ante Canadá por el Mundial 2026.
COLE BURSTON/AFP fotos

Un nuevo anfitrión del Mundial 2026 sale a la cancha. Luego de lo que fue el partido de México, esta vez le toca a Canadá que salta al campo de juego para medirse con Bosnia y Herzegovina en el primer encuentro del Grupo B que también cuenta con Catar y Suiza.

Precisamente Catar y Suiza se enfrentan este sábado en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), desde las 16:00 horas, para completar la primera etapa del grupo B.

10' Canadá domina el balón

La selección norteamericana intenta imponer sus condiciones de local y se posiciona en campo rival durante los primeros minutos de juego, pero aún no logró romper la última línea del conjunto europeo ni llegar a incomodar al arquero Nikola Vasilj.

16:00 | ¡Empezó el partido!

El balón ya está en movimiento: Canadá y Bosnia y Herzegovina ya juegan en el BMO Field de Toronto por la primera fecha del grupo B.

Bosnia Herzegovina calienta previo al partido ante Canadá por el Mundial 2026
Bosnia Herzegovina calienta previo al partido ante Canadá por el Mundial 2026.
COLE BURSTON/AFP fotos

Canadá 0-0 Bosnia y Herzegovina

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Estaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Esmir Bajrakteric, Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic; Ermedin Demirovic, Jovo Lukic. DT: Sregj Barbarez.

Hora: 16:00
Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 y AntelTV.
Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá).

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