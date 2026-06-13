La nueva regla que aplicó el árbitro del Estados Unidos vs. Paraguay al amonestar a Almirón en el Mundial 2026

En pleno partido entre Estados Unidos y Paraguay por la primera fecha del grupo D del Mundial 2026, Tim Ream y Miguel Almirón protagonizaron una acción que captó todas las miradas.

Cuando corrían 50 minutos de juego en el SoFi Stadium de Los Ángeles y por entonces el anfitrión ganaba 3-0 de manera parcial, el árbitro Danny Makkelie sancionó falta sobre el futbolista paraguayo y decidió amonestar al zaguero norteamericano.

Sin embargo, el juez neerlandés aplicó una de las nuevas reglas avaladas por la International Football Association Board (IFAB) y terminó modificando su decisión.

Tal como se especifica en uno de los incisos del reglamento, "el VAR puede revisar una tarjeta roja o amarilla mostrada al jugador equivocado cuando fue otro jugador, de cualquiera de los dos equipos, el que cometió la infracción".

Miguel Almirón, volante de Paraguay, en pleno partido frente a Estados Unidos. Foto: HARRY HOW/AFP fotos.

Por esta razón, Makkelie pudo acudir al VAR, observó la jugada con detenimiento y entendió que hubo simulación de parte de Almirón. Por este motivo le quitó la tarjeta amarilla a Ream y se la colocó al volante paraguayo.

¿Y ESTO DEL VAR? ¡MISTAKEN IDENTITY! Una jugada después de la acción en cuestión, el árbitro fue llamado, terminó anulando la amarilla a Ream y amonestando a Almirón por SIMULAR... 😱😳



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La ceremonia de inauguración en el SoFi Stadium

Katy Perry y Anitta encabezaron la ceremonia, que también contó con el ritmo de hip hop del rapero Future y Lisa. Una banda de percusionistas con los colores rojo, azul y blanco abrió el espectáculo.

Haciendo alusión a la cultura de la costa oeste, la coreana Lisa apareció de blanco sobre una tabla de surf. Anitta se sumó al escenario justo detrás de ella. Perry apareció sobre el escenario junto con un niño noruego llamado Luka con el que cantó el tema “Wonder” y generó un clima emotivo y familiar.

El Toronto Stadium fue un encuentro cultural

En la antesala del cruce entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, el Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones. El concepto principal giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

El espectáculo arrancó con seis grupos de indígenas en representación de los pueblos aborígenas de todo el país, desde la costa del Atlántico a la del Pacífico y el Ártico.

A continuación se produjo un recorrido visual por el territorio canadiense, con la representación de algunos de los animales más característicos del país: un alce, un oso polar y una ballena, acompañado por actuaciones musicales de algunos de los artistas con mayor reconocimiento dentro del país.

Entre los participantes figuraron Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, William Prince y Nora Fatehi, junto con la cantante palestino-chilena Elyanna, el productor Sanjoy y el artista francés Vegedream. Uno de los momentos más destacados fue la interpretación del himno nacional canadiense por parte de Morissette poco antes del inicio del partido, mientras que el cantante Aleksandar Gajić fue el encargado del himno de Bosnia-Herzegovina.