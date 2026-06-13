Estados Unidos 1-0 Paraguay en vivo: los locales se ponen arriba por un gol en contra de Damián Bobadilla

Estados Unidos enfrenta a Paraguay, desde la hora 22:00, en el SoFi Stadium en Los Ángeles por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Será un cruce que estará protagonizado por el duelo de dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino en el local y Gustavo Alfaro en la albirroja.

Primer tiempo

El partido comenzó con un buen vértigo de los dos equipos que intentaron proponer desde el inicio. Tal es así que el elenco que conduce Gustavo Alfaro contó con una buena llegada tras un disparo de Antonio Sanabria.

Sin embargo, el encuentro se abrió en el minuto siete a raíz de un pase al medio en el que Damián Bobadilla buscó restar el balón, pero lo terminó metiendo adentro de su arco para que Estados Unidos se pusiera 1-0.

Cada vez que Estados Unidos tomó la iniciativa lastimó a los guaraníes. En una contra que comandó muy bien Christian Pulisic, le llegó a Florian Balogun, quien asistió muy bien a Sergiño Dest para que ingresara al área, pero lo apretó muy bien el golero Orlando Gil.

Estados Unidos 1-0 Paraguay

Hora: 22:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Asistentes: Hessel Steegstra y Jan De Vries (NED).

VAR: Carlos Del Cerro (ESP) y Dennis Higler (NED).

Estadio: SoFi Stadium.

Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gil; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Antonio Sanabria, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Goles: 7' Damián Bobadilla (P).

Previa

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. Foto: AFP.

La escuela argentina manda en ambos equipos, pero el estilo que proponen Pochettino y Gustavo Alfaro es muy diferente. Sobrio al plantarse en el campo, el entrenador de Estados Unidos enfrentó varios altibajos en el camino al Mundial. Pero a fin de año dio la gran nota al golear con suplentes a Uruguay por 5-1.

Días atrás, Estados Unidos le dio batalla a Alemania pese a que perdió 2-1 en su último ensayo antes del debut en el Mundial. Más armados futbolísticamente que cuando el país albergó la Copa del Mundo en 1994, los estadounidenses saben que pueden “competir con cualquiera”, dijo Pulisic. Además, contó que el DT los enfocó en “estar listos para la batalla”.

Como por si eso fuera poco, Mauricio Pochettino no dejó detalle librado al azar y de cara a este Mundial 2026, el entrenador nacido en Murphy, Argentina, viene utilizando la plataforma Sportian Performance de Globant para el análisis del equipo y la toma de decisiones en tiempo real.

"La plataforma proporciona datos avanzados de partidos, vídeo e información basada en inteligencia artificial en un único entorno de trabajo para apoyar la preparación, el análisis en directo y el análisis posterior a los partidos", según contaron a Ovación desde Globant.

Conocido por un tono filosófico a sus arengas y discursos, Alfaro apeló en la antesala mundialista a la épica para encender a sus jugadores y a la hinchada.

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay en el Mundial 2026. Foto: EFE

En Sudafrica 2010, su última participación en un Mundial, los guaraníes pusieron en aprietos en cuartos de final a la España, que se proclamaría campeona.

Alfaro intentará que su plantel vuelva a ser un “equipo molesto” para los poderosos. Además de Gómez, cuenta con jugadores desequilibrantes como Miguel Almirón y Julio Enciso, goleador del equipo que llega al debut tras lesionarse en el muslo derecho en el último amistoso de Paraguay.

Si bien se esperaba que el jugador estuviera listo recién para el segundo partido, ante Turquía, en el último entrenamiento del jueves se movió en el campo y podría ser de la partida en el debut.