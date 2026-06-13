Mundial 2026: Katy Perry, LISA, Anitta y Future le pusieron brillo a la ceremonia inaugural en Los Ángeles

Con un despliegue estelar que reunió a figuras de la talla de Katy Perry, la superestrella coreana LISA y el rapero Future, Estados Unidos y Canadá inauguraron este viernes un histórico Mundial 2026 que se celebra en un formato inédito de tres países anfitriones y que promete romper todos los récords de audiencia.

Sobre las 20:30 horas de Uruguay la fiesta del fútbol se trasladó a Los Ángeles, en el estado de California, con un cartel de alto perfil internacional liderado por la estrella del pop Katy Perry, la sensación coreana LISA y la brasileña Anitta, quienes estuvieron acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

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El SoFi Stadium recibe a Estados Unidos para el debut en el #MundialEnDSPORTS contra Paraguay.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pmBwE4btgb — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Una vez concluido el evento de apertura, la selección de Estados Unidos liderada por Mauricio Pochettino salió a la cancha para medirse ante la Paraguay de Gustavo Alfaro.

Por su parte, el primer espectáculo de inaugural de este viernes tuvo lugar en el Toronto Stadium, con una ceremonia de apertura de unos 13 minutos de duración, lo mismo que un descanso del Super Bowl, encabezado por Michael Bublé junto a las reconocidas artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras los últimos acordes, la selección de Canadá realizó su debut mundialista contra Bosnia y Herzegovina, en un trámite que finalizó igualado 1-1 por el grupo B del Mundial.

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

La competición arrancó ayer con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.

También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, así como los grupos Maná y Los Ángeles Azules; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

La final del torneo se celebrará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un cierre de dimensiones históricas que reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

EFE.