Gianni Infantino generó molestias en una selección campeona del mundo: "Con 64 equipos, podrían clasificarse"

En una entrevista previa al partido inaugural del Mundial 2026, Gianni Infantino generó polémica tras referirse a la posibilidad de ampliar el Campeonato del Mundo a 64 selecciones para que Italia pudiera clasificarse. "Tal vez Italia clasifica con 64 selecciones o quizá podríamos ir hasta las 208", dijo el presidente de la FIFA.

La selección tetracampeona del mundo vive uno de los peores momentos de su historia tras quedar eliminada de las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo. Los azzurros no lograron la clasificación a las ediciones de Rusia 2018, Qatar 2022 y tampoco a la de este año en México, Estados Unidos y Canadá, primera vez en la historia en la que el torneo contó con 48 selecciones.

Las declaraciones de Infantino se dieron este jueves, previo al primer partido del Mundial en el que México venció 2 a 0 a Sudáfrica. "Hemos tenido discusiones sobre ampliar a 64 equipos. Ese asunto fue presentado al Consejo de la FIFA", dijo la máxima autoridad del organismo

Posteriormente, Infantino ironizó que, de darse esta posibilidad, "tal vez Italia clasifica". Además, agregó: "¡Tal vez Italia clasifica con 64 selecciones o quizá podríamos llegar a 208!", dijo el dirigente con una carcajada, en una breve entrevista a su entrada al Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Un factor a tener en cuenta, radica en que el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para que el Mundial de 2030 tenga 64 selecciones con motivo del centenario de su primera edición: Uruguay 1930. La parte inaugural de ese evento se hará en Paraguay, Uruguay y Argentina como un guiño a la historia del torneo, pero sus sedes principales serán España, Portugal y Marruecos. "Tenemos que ver primero cómo va esta primera Copa del Mundo con 48 selecciones", señaló Infantino sobre la propuesta.

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, citado por medios de su país, se mostró "perplejo" por el comentario de Infantino: "Me gustaría escucharlo directamente de su boca" para saber qué quiso decir el presidente de la FIFA.

La selección italiana se quedó afuera de la Copa del Mundo 2026 tras caer en el repechaje europeo frente a Bosnia y Herzegovina. Si bien empataron en los 120 minutos, los bosnios se impusieron 4 a 1 en la tanda de penales y concretaron la tercera ausencia azzurra consecutiva en la Copa del Mundo. La tetracampeona del mundo no juega el torneo desde el certamen de 2014, en el que quedó eliminada en la fase de grupos con Costa Rica, Uruguay e Italia.

Con información de AFP