FIFA le exigió a Egipto que removiera de su camiseta las siete estrellas de cara al Mundial 2026 por una razón

El Mundial 2026 comenzó a disputarse y la FIFA llevó a cabo una especial advertencia a la selección de Egipto de cara a su debut en la competencia, que será el próximo lunes ante Bélgica en el Estadio Seattle, desde la hora 16:00 de Uruguay, por la primera fecha del Grupo G. Y tiene que ver con las estrellas que posee el elenco africano en su camiseta.

La casa madre del fútbol internacional le pidió a Egipto que removiera esas siete estrellas de su camiseta de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos por una simple razón: no son títulos Mundiales.

Esas siete estrellas que Egipto lleva por encima de su escudo se tratan de las Copas de Naciones de África que ganó a lo largo de su historia. Éstas fueron: 1957 en Sudán, 1959 y 1986 como local, 1998 en Burkina Faso, 2006 otra vez como país anfitrión, 2008 en Ghana y en 2010 en Angola para sellar un tricampeonato consecutivo.

Bajo ese mismo punto, la FIFA se comunicó con la federación egipcia para que no lleven las siete estrellas de cara a su debut ante el combinado europeo en tierras estadounidenses.

¿Por qué Uruguay sí?

La selección uruguaya lleva cuatro estrellas por encima de su escudo. Y la FIFA sí se lo permite sabiendo que ganó dos Copa del Mundo: 1930 y 1950. Pero antes la Celeste se había quedado con los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, ambos organizados por FIFA y considerados Mundiales.

De esta forma, la selección uruguaya puede llevar las cuatro estrellas en su camiseta celeste sin ninguna advertencia de la FIFA en su participación en los Mundiales.

El otro cambió que le pidió FIFA a Egipto

Mohamed Salah entrena con la selección de Egipto. Foto: @EgyptNT.

El remover las siete estrellas de la camiseta no fue el único cambió que le exigió la FIFA a Egipto en su indumentaria, ya que también le pidió que modificara el color de los dorsales.

La camiseta del conjunto africano tiene los números y los nombres de los futbolistas de color dorado, algo que dificultad para poder llevar a cabo la identificación de los jugadores para tener la mejor transmisión de los partidos posible.

De esta manera, la FIFA le pidió que pusiera de color blanco los dorsales de sus jugadores.

El camino de Egipto en la fase de grupos del Mundial 2026

Egipto tendrá su debut en la Copa del Mundo 2026 el lunes 15 de junio frente a Bélgica en el Estadio Seattle, desde la hora 16:00 de Uruguay, por la primera fecha del Grupo G.

Seis días más tarde se verá las caras con Nueva Zelanda en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá, a partir de la hora 22:00. Y cerrará su participación el equipo que tiene como su gran figura a Mohamed Salah el sábado 27 de junio contra Irán en el Estadio Seattle a la hora 12:00.