Klopp explotó contra las pausas de hidratación: “Es una jaula dorada construida para los patrocinadores"

Las pausas de hidratación volvieron a quedar en el centro de la escena durante el Mundial 2026, aunque esta vez no por cuestiones deportivas, sino por las duras críticas de Jürgen Klopp.

El exentrenador de Liverpool cuestionó la implementación de los denominados “cooling breaks” y sostuvo que el fútbol está cada vez más condicionado por intereses ajenos al juego.

El alemán, que en más de una oportunidad se mostró crítico con el rumbo que ha tomado el deporte moderno, fue contundente al analizar las interrupciones durante los partidos.

“El fútbol está siendo tomado como rehén por ejecutivos sentados en oficinas con aire acondicionado”, expresó en declaraciones que rápidamente tuvieron repercusión internacional.

Klopp también puso en duda que las pausas tengan como único objetivo proteger a los futbolistas de las altas temperaturas. Según su visión, detrás de la medida existen otros intereses vinculados al espectáculo y al negocio.

“Nos presentaron estos descansos como una medida de bienestar para los jugadores, pero en realidad son una jaula dorada construida para los patrocinadores”, afirmó.

El entrenador alemán también apuntó al papel de la televisión y se preguntó a quién beneficia realmente este tipo de interrupciones. “Vi a los jugadores detenidos durante el partido mientras los tiempos televisivos marcaban el ritmo del encuentro y me pregunté: ¿a quién sirve realmente la Copa del Mundo? ¿A los futbolistas, a los aficionados o a los anunciantes?”, señaló.

Para Klopp, las pausas rompen la dinámica natural del fútbol. “Un partido de un Mundial debería fluir como un río. En cambio, estamos levantando represas en el medio para que pasen los comerciales”, graficó.

Jürgen Klopp en Liverpool. Foto: AFP

Incluso fue más allá al remarcar que “el balón debe ser la estrella y no un corte comercial” y cerró su reflexión con un mensaje de advertencia sobre el rumbo del deporte: “La Copa del Mundo es la catedral del fútbol y merece respeto. A veces parece que hemos convertido el Mundial en un centro comercial donde la caja registradora recibe más atención que el propio partido”.

Las pausas de hidratación también han sido objeto de debate en distintos sectores del fútbol durante este Mundial 2026. Mientras algunos entrenadores, futbolistas y especialistas las consideran necesarias por las elevadas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá, otros entienden que alteran el ritmo de los partidos, favorecen las interrupciones tácticas y responden, en parte, a las exigencias televisivas y comerciales del torneo.

Las declaraciones de Klopp reavivaron una discusión que ya había ganado espacio en las redes sociales y en la prensa internacional desde el inicio de la Copa del Mundo.