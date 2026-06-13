Qatar vs. Suiza en vivo: asiáticos y europeos se miden por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026

La actividad por el Mundial 2026 no cesa y este sábado se disputarán tres partidos. El primero será el que protagonizarán Qatar frente a Suiza por el Grupo B de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.

El elenco qatarí, que organizó la pasada Copa del Mundo, va con el afán de poder sumar ante el combinado europeo. Será a partir de la hora 16:00 en el Bahía de San Francisco.

Qatar vs. Suiza

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Bahía de San Francisco

Árbitro: Said Martínez (SAL).

Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (SAL).

Cuarto: Oshane Nation (JAM).

VAR: Guillermo Pacheco y Erick Miranda (MEX).

SVAR: Leodan González.

Qatar. Mahmud Abunad; Ayoubi Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam, Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza. Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Michel Aebischer, Johan Manzambi; Breel Embol. DT: Murat Yakin.

