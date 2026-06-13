“Puedo jugar con otro 9”: Viñas sobre compartir ataque con Darwin y contó qué es un buen Mundial para Uruguay

Faltan dos días para el debut de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo 2026 y Federico Viñas palpitó la gran chance de ser titular junto a Darwin Núñez en el ataque. “Sí se llega a confirmar, puedo jugar con otro 9 al lado”, detalló en rueda de prensa en Playa del Carmen.

“Ya lo he hecho en otros momentos de mi carrera”, instó el futbolista del Oviedo de España que piensa en el estreno de la Celeste del próximo lunes frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, a partir de la hora 19:00. “Con dos nueves es repartir las presiones, repartir las marcas, liberar a uno (de los delanteros) para que reciba liberado”, añadió.

“Yo lo puedo hacer tranquilamente porque lo he hecho en Oviedo; soy un jugador de fijar a los centrales para liberar a los delanteros. Se más o menos hacer esta tarea. No tengo ningún problema”, apuntó el delantero surgido de Juventud de Las Piedras.

A la hora de mencionar cuáles son las exigencias de Marcelo Bielsa, Viñas fue claro: “Marcelo lo que siempre pide es intensidad, que los delanteros presionen rápido y puedan desgastar a los rivales”.

Un buen Mundial

Una de las preguntas que le hicieron a Viñas es qué sería un buen Mundial para la selección uruguaya, a lo que el atacante de 27 años contestó: Sería igualar el Mundial 2010 (el cuarto puesto en Sudáfrica) y sería muy positivo para nosotros, estamos trabajado con mucha fuerza para poder hacer un buen papel y así regalarnos un buen desempeño para nosotros, la familia y la gente”.

Qué espera de Arabia Saudita

El primer adversario de Uruguay por el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 será Arabia Saudita, que lleva tres participaciones consecutivas en la competencia más importante que organiza la FIFA a nivel de selecciones.

“Arabia va a ser un rival muy complicado y está el antecedente del Mundial 2022, donde debutaron ganando ante Argentina” (que terminó siendo la ganadora del certamen), dijo Viñas sobre el rival del debut de la Celeste.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2022

Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de la selección uruguaya este lunes 1 de junio. Foto: Estefanía Leal.

La selección de Uruguay forma parte del Grupo H del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.