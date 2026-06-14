Murió el cantante Oliver Tree en un trágico choque de dos helicópteros en Río de Janeiro; tenía 32 años

Seis personas murieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron sobre una zona comercial de la Avenida das Américas.

Entre las víctimas se encuentra el cantante estadounidense Oliver Tree, artista que en los últimos años alcanzó notoriedad internacional gracias a éxitos virales en TikTok y plataformas de streaming.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, la emergencia fue reportada sobre las 9.00. De acuerdo con la información preliminar, las dos aeronaves chocaron mientras sobrevolaban el área y cayeron a poca distancia una de la otra.

Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de un concesionario de vehículos eléctricos. El impacto provocó un incendio que alcanzó a unos 20 automóviles y generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad. La segunda aeronave cayó a más de cien metros del lugar principal del siniestro y no llegó a incendiarse.

🇺🇸🇧🇷 Cantor e produtor americano Oliver Tree morre durante queda de helicóptero no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/YaWIrArkm0 — Eixo Político (@eixopolitico) June 14, 2026

Las autoridades brasileñas confirmaron que no hubo sobrevivientes. Cinco personas viajaban en una de las aeronaves, mientras que el otro helicóptero era ocupado únicamente por su piloto. Hasta el momento, los investigadores no divulgaron las identidades de todas las víctimas.

“Fue una tragedia. Estamos teniendo un día soleado y tranquilo en Río de Janeiro. La información que tenemos indica que se trataba de dos pilotos experimentados y con una larga trayectoria”, declaró el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, en diálogo con GloboNews. El jerarca agregó que conocía personalmente a uno de los pilotos fallecidos y señaló que aún es prematuro determinar las causas del accidente.

La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña especializado en este tipo de siniestros.

El cantante Oliver Tree. Foto: Difusión.

El teniente coronel Fabio Contreiras explicó que las tareas de extinción resultaron especialmente complejas debido a que el incendio involucró vehículos eléctricos. Según indicó, este tipo de fuegos suele requerir entre tres y cuatro veces más agua que los incendios de automóviles convencionales.

Además del incendio principal, la caída de las aeronaves provocó la dispersión de restos en distintos puntos de la zona. Fragmentos fueron encontrados en un terreno baldío y también dentro de un edificio residencial cercano, aunque no se reportaron víctimas entre los vecinos.

Quién era Oliver Tree, una de las víctimas del accidente

Una de las víctimas del accidente fue Oliver Tree, cantante, compositor y personalidad de internet que había construido una carrera marcada por la combinación de música pop, electrónica e indie con una estética deliberadamente extravagante.

Nacido en California como Oliver Tree Nickell, comenzó a desarrollar proyectos musicales durante su adolescencia, aunque alcanzó notoriedad internacional a mediados de la década de 2010. Su salto de popularidad llegó luego de que la canción “When I'm Down” se viralizara en internet, lo que le permitió firmar con Atlantic Records.

Con su característico corte de pelo tipo tazón, vestuario colorido y una propuesta que mezclaba humor, ironía y performance, Tree se convirtió en una figura reconocible dentro de la cultura digital. Su presencia en redes sociales también impulsó su crecimiento: acumuló más de dos millones de seguidores en Instagram y cerca de 15 millones en TikTok.

En Spotify mantenía alrededor de 12 millones de oyentes mensuales y varias de sus canciones sumaban cientos de millones de reproducciones. Temas como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy” se transformaron en fenómenos virales y fueron utilizados en millones de videos publicados en TikTok, consolidándolo como uno de los artistas más identificados con la generación de las redes sociales.

Las autoridades brasileñas continúan trabajando en la reconstrucción de los hechos para determinar qué provocó la colisión aérea que terminó con la vida de seis personas y conmocionó a Río de Janeiro.

Con información de O Globo/GDA