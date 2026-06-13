"El show de Cristina": el programa que rompió tabúes y cuestionado como fundacional de la "TV chatarra"

Durante más de dos décadas, El Show de Cristina fue uno de los programas más populares e influyentes de la televisión en español. Conducido por la periodista cubanoestadounidense Cristina Saralegui, el ciclo se convirtió en una referencia obligada para millones de televidentes en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, abordando temas sociales, familiares y de actualidad con un estilo directo, emotivo y muchas veces polémico. Algunos críticos señalan al programa como una representación germinal de la "TV chatarra".

El programa debutó en 1989 por la cadena Univision, en un momento en que la televisión hispana atravesaba una etapa de expansión y buscaba formatos capaces de conectar con una audiencia cada vez más diversa. Inspirado en los grandes talk shows estadounidenses, pero adaptado a la realidad y sensibilidad de los latinos, el espacio rápidamente encontró una identidad propia. En Uruguay, se vio en las tardes de la programación de Canal 4.

En sus primeros años combinó entrevistas con celebridades, historias humanas y debates sobre asuntos cotidianos, pero con el tiempo amplió su alcance y comenzó a abordar temas que pocas veces tenían lugar en la televisión en español.

El Show de Cristina trató cuestiones como la violencia doméstica, la drogadicción, el VIH, la sexualidad, las relaciones de pareja, la discriminación, la salud mental, la inmigración y los conflictos familiares. Muchos de estos temas eran considerados tabú dentro de la comunidad latina, por lo que el programa adquirió una dimensión social que trascendió el mero entretenimiento. La participación del público en el estudio y los testimonios de personas comunes se transformaron en una de sus marcas distintivas.

Cristina Saralegui.

El éxito del ciclo también estuvo vinculado a la personalidad de su conductora. Cristina Saralegui nació en La Habana, Cuba, en 1948, y emigró junto a su familia a Estados Unidos tras la Revolución Cubana. Antes de llegar a la televisión desarrolló una destacada carrera en el periodismo gráfico. Fue editora de la revista Cosmopolitan en Español y luego fundó y dirigió Cristina, La Revista, una publicación orientada al público hispano que alcanzó una enorme circulación en todo el continente.

Su estilo franco, cercano y sin prejuicios le permitió establecer una fuerte conexión con la audiencia. Saralegui entrevistó a algunas de las figuras más importantes de la música, el cine y la televisión latina, entre ellas Gloria Estefan, Celia Cruz, Luis Miguel, entre otros.

El ciclo finalizó el 1° de noviembre de 2010 tras más de dos décadas de éxito. Posteriormente, Saralegui condujo Pa’lante con Cristina en Telemundo hasta 2012. Desde entonces ha mantenido el bajo perfil.

Cristina Saralegui.

El presente bajo perfil de Cristina Saralegui

A sus 77 años, la legendaria conductora cubanoestadounidense Cristina Saralegui volvió a convertirse en noticia tras regresar a la televisión luego de más de 15 años alejada de las pantallas. La histórica figura de Univisión, que condujo durante dos décadas el exitoso programa El Show de Cristina, reapareció en junio de 2025 con una entrevista exclusiva a la cantante Karol G, marcando el regreso de uno de los formatos más recordados de la televisión hispana.

Tras la cancelación de su programa en 2010, Saralegui se mantuvo alejada de la televisión, enfocada en su vida personal y en apariciones esporádicas en medios. Cristina Saralegui es madre de tres hijos y está casada con el músico Marcos Ávila.

