Murió el youtuber Gaspi en el accidente de helicóptero de Río donde también falleció el cantante Oliver Tree

Cada vez se conocen más detalle del choque entre dos helicópteros ocurrido en Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Entre los seis fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el realizador audiovisual Lucas Vignale.

El accidente se produjo sobre las 9.00 de la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre una zona comercial de la Avenida das Américas. Uno de ellos se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando un incendio que alcanzó a unos 20 automóviles y generó una extensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Según informaron las autoridades, cinco personas viajaban en una de las aeronaves y una sexta ocupaba el otro helicóptero. No hubo sobrevivientes.

La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo de la Fuerza Aérea Brasileña especializado en la investigación de siniestros aéreos. Hasta el momento no se han determinado las causas de la colisión.

Además del incendio principal, el impacto provocó la dispersión de restos de las aeronaves en distintos sectores del barrio. Fragmentos fueron hallados en terrenos cercanos e incluso en edificios residenciales de la zona.

Según informó Globo y confirmó el diario argentino Clarín, entre las víctimas se encuentra Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina en los últimos años.

El influencer construyó una gran audiencia gracias a sus videos de humor callejero, caracterizados por entrevistas improvisadas a desconocidos y un estilo irreverente que lo convirtió en una figura reconocible en redes sociales. Su saludo "buenass" y su particular tono de voz se transformaron en una marca registrada de sus contenidos.

🇺🇸🇧🇷 Cantor e produtor americano Oliver Tree morre durante queda de helicóptero no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/YaWIrArkm0 — Eixo Político (@eixopolitico) June 14, 2026

Gaspi acumulaba millones de seguidores en distintas plataformas y en 2025 alcanzó una exposición internacional aún mayor al participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos en Sevilla.

Otra de las víctimas identificadas es Oliver Tree, cantante estadounidense que en los últimos años logró una gran popularidad gracias al éxito de sus canciones en TikTok y plataformas de streaming.

Nacido en California como Oliver Tree Nickell, desarrolló una carrera marcada por la mezcla de pop, electrónica e indie, así como por una estética deliberadamente excéntrica que incluía coloridos atuendos, actuaciones teatrales y su característico corte de pelo tipo tazón.

Temas como "Life Goes On", "Miss You", "Alien Boy" y "When I'm Down" acumularon cientos de millones de reproducciones y lo transformaron en uno de los artistas más reconocidos surgidos de la cultura digital. En Spotify mantenía cerca de 12 millones de oyentes mensuales, mientras que en TikTok e Instagram reunía una comunidad de millones de seguidores.

Las autoridades brasileñas también confirmaron la muerte de Lucas Vignale, cineasta argentino nacido en Buenos Aires en 1997. Vignale desarrolló una carrera vinculada tanto al cine independiente como a la realización y edición de videoclips para algunos de los principales nombres de la música urbana latinoamericana, entre ellos J Balvin, Trueno y Bizarrap.

Junto al actor Lorenzo Ferro escribió y codirigió el cortometraje La Pasión, estrenado en 2024. Más recientemente presentó El tren fluvial, su primer largometraje, que fue exhibido en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín de 2026. El sábado a la noche, el argentino había publicado un video en Instagram desde el Cristo Redentor.