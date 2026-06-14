Se conoció la última foto de Gaspi en Río de Janeiro antes de morir en un trágico accidente de helicóptero

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del choque de dos helicópteros que dejó seis muertos en Río de Janeiro, incluyendo al youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree, una publicación realizada horas antes de la tragedia comenzó a circular en redes sociales por su valor simbólico.

Se trata de una historia de Instagram compartida el sábado por Lucas Vignale, el cineasta argentino que figura entre las víctimas fatales del accidente ocurrido este domingo en Recreio dos Bandeirantes.

La imagen muestra una vista al mar desde una piscina ubicada frente a la costa carioca. En primer plano destaca Gaspi —vestido con el traje y corbata con el que se hizo famoso— sobre una reposera, en una escena de descanso y tranquilidad que contrasta con el dramático desenlace ocurrido menos de un día después.

La publicación siguió disponible en el perfil de Vignale hasta conocerse la noticia del accidente y rápidamente comenzó a ser replicada por usuarios y medios de comunicación de Argentina y Brasil.

Según informaron las autoridades brasileñas, Vignale, Gaspi y Tree viajaban en uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea. El accidente ocurrió sobre las 9.00 de la mañana de este domingo, cuando dos helicópteros chocaron en el aire mientras sobrevolaban la zona oeste de Río de Janeiro.

Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y provocó un incendio que alcanzó a unos 20 automóviles. No hubo sobrevivientes.

Gaspi en Río de Janeiro. Foto: Captura de Instagram @lucasvignale.

La historia publicada por Vignale fue compartida apenas horas antes del vuelo y se transformó en uno de los últimos registros conocidos del grupo durante su estadía en Río de Janeiro.

¿Quién es Gaspi, el youtuber fallecido en Brasil?

Gaspar Prim Díaz, conocido públicamente como Gaspi, fue uno de los creadores de contenido más populares de Argentina en los últimos años. Alcanzó notoriedad gracias a sus videos de humor callejero, en los que abordaba a desconocidos con preguntas inesperadas y situaciones absurdas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Su estilo irreverente, su particular tono de voz y el característico saludo "buenass" se transformaron en marcas registradas de un contenido que le permitió construir una comunidad de millones de seguidores en distintas plataformas.

En 2025 dio un nuevo salto de popularidad al participar en La Velada del Año V, el multitudinario evento de boxeo para influencers organizado por el streamer español Ibai Llanos en Sevilla.