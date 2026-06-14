Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en el choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz, conocido en las redes sociales como Gaspi, murió en la mañana de este domingo en Río de Janeiro luego de que el helicóptero en el que se trasladaba colisionara contra otro y se estrellara. El joven argentino de 23 años alcanzó una gran popularidad por crear contenido con sus videos de humor bizarro y sus entrevistas callejeras.

Tras la impactante colisión entre helicópteros, la Policía de Brasil confirmó que el joven se trataba de uno de los pasajeros a bordo de uno de los dos vehículos, ocurrida en la zona de Recreio dos Bandeirantes. En el mismo siniestro aéreo perdieron la vida otras cinco personas, incluyendo al cantante y productor estadounidense Oliver Tree y al realizador audiovisual argentino Lucas Vignale.

Gaspi nació el 28 de diciembre de 2002 en Argentina. Se consagró en la plataforma de YouTube al realizar crónicas y notas urbanas a pie de calle, la mayoría de ellas algo incómodas o políticamente incorrectas. Se distinguía por utilizar un micrófono negro envuelto en cinta aislante.

Recientemente, el youtuber, adepto al boxeo, había expandido su exposición internacional tras confirmarse su participación en el masivo evento de boxeo de streamers La Velada del Año V, organizado por el español Ibai Llanos, donde iba a pelear sobre el ring contra el creador de contenido Perxitaa.

“Hola. Este es, probablemente, uno de los videos más importantes de mi vida: mi primer documental. Dos meses después de La Velada del Año de Ibai, por fin ve la luz. Es un trabajo que inmortaliza una de las experiencias más increíbles que viví. Me tomé el tiempo de editarlo con calma; no quería perderme ningún detalle”, escribió Gaspi ocho meses atrás en su perfil de YouTube, donde tenía casi tres millones de seguidores. En Instagram también cuenta con una cifra similar de adeptos.

El youtuber argentino Gaspi. Foto: Difusión.

Qué se sabe del accidente

Una violenta colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros tiñó de tragedia la mañana de este domingo en Río de Janeiro. Seis personas fallecieron tras estrellarse las aeronaves en el barrio Recreio dos Bandeirantes: además del influencer Gaspi, murió el argentino Vignale, realizador audiovisual.

El fuerte impacto aéreo derivó en la caída de las aeronaves, con un imponente incendio que generó una densa columna de humo que se podía divisar a varios kilómetros de distancia. Según informaron los bomberos de Río de Janeiro, los primeros reportes indican que los helicópteros colisionaron antes de caerse sobre el estacionamiento de una concesionaria de la marca BYD.