"Qué absoluta desgracia": la dolorosa despedida de Ibai Llanos, Coscu y La Cobra tras la muerte de Gaspi en Río

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, provocó una inmediata ola de reacciones en redes sociales. Tras conocerse que el youtuber argentino fue una de las víctimas fatales del choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, varios referentes del streaming y el entretenimiento digital compartieron mensajes de despedida.

Entre ellos estuvieron el español Ibai Llanos, el argentino Coscu y el streamer La Cobra, tres figuras del mundo hispano de creadores digitales que, en distintos momentos, compartieron proyectos, transmisiones o encuentros con Gaspi.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ibai Llanos, el creador de contenido español detrás de eventos masivos como La Velada del Año, que en los últimos años se convirtió en uno de los espectáculos más vistos del mundo.

"Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos", escribió en su cuenta de X.

La relación entre ambos se había fortalecido especialmente a partir de la participación del argentino en La Velada del Año V, celebrada en 2025 en Sevilla, donde Gaspi fue uno de los protagonistas del evento.

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

Otro de los mensajes más comentados fue el de Coscu, nombre artístico de Martín Pérez Disalvo, considerado uno de los pioneros del streaming argentino y una de las figuras más influyentes de la escena gamer en español. "Descansá en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", publicó.

Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

En la misma línea se expresó La Cobra, streamer argentino que construyó una importante audiencia en YouTube y Twitch a partir de sus análisis de fútbol y actualidad. "Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de La Velada y cómo me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida", escribió.

Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estílo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos.



La gente te… — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 14, 2026

"La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado", agregó, antes de cerrar su mensaje con una frase que rápidamente comenzó a ser compartida por miles de usuarios: "Que en paz descanses, leyenda".

Gaspi murió este domingo a los 23 años en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. En la misma tragedia también fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el cineasta argentino Lucas Vignale y otras tres personas.