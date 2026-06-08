Un comentario sin filtro de Sergio Puglia a Noelia Etcheverry quedó registrado por las cámaras

El reality de Sergio Puglia sigue consolidándose en Youtube. Son muchos los que esperan cada nuevo capítulo de Los Puglia para conocer la intimidad y los asuntos más cotidianos del chef y su pareja, Horacio Correa, que en 2025 decidieron mudarse a Punta del Este en busca de una vida más tranquila y en contacto con la naturaleza.

Percances en la ruta, cumpleaños accidentados, visitas de amigos famosos y situaciones inesperadas forman parte de las entregas semanales. El episodio estrenado recientemente comienza con Puglia desplegando sus dotes culinarios mientras prepara un arroz con azafrán y champiñones perfumado con vino blanco, ocasión que aprovecha para compartir algunos de sus secretos de cocina.

Sin embargo, uno de los momentos más divertidos del capítulo ocurre durante una grabación de Puglia Invita, el histórico programa de entrevistas que conduce por Canal 10. La llegada de Noelia Etcheverry al estudio dejó una escena tan espontánea como inesperada, cuando el chef lanzó un comentario sin darse cuenta de que las cámaras ya estaban registrando todo.

"Hice lo que pude", le dice la conductora entre risas mientras señala su rostro. Luego de saludarlo con un abrazo, comenta que le habían pedido estar pronta a las once de la mañana.

"Pronta vestida, porque querías un lugar para mostrar el cu...", le responde Puglia con total naturalidad.

La reacción no tardó en llegar. "Sergio, estoy grabando", le advierte el camarógrafo. "Esto va para Universo Puglia", agrega Noealia. Lejos de incomodarse, el chef estalla en carcajadas. "Ay, no sabía que estabas grabando", responde, provocando las risas de todos los presentes.

Sergio Puglia rodeado del amor de sus mascotas en su casa de Punta del Este.

Ya sentados a la mesa y antes de comenzar la entrevista, Puglia confiesa que apenas tres días después de haber terminado las grabaciones de MasterChef Uruguay ya extraña trabajar con Etcheverry. También le comenta que será jurado de la Coppa Scuola Pizzaioli, una competencia internacional dedicada a la pizza italiana que se realizó el pasado fin de semana en el MUMI.

"La metí en el jurado a Ximena Torres, todavía que la banco todos los días", bromea sobre su compañera en el jurado de MasterChef. Etcheverry, por su parte, aprovecha para destacar el vínculo que los une. "Siempre al ladito de Sergio desde que llegué, acá me quedo", afirma.

Más adelante, el episodio muestra a Puglia recorriendo el salón de Caraus, donde suele grabar Puglia Invita. Fascinado por los muebles antiguos, los cuadros y distintas piezas de colección, se detiene en un caballo de chapa de bronce y en unos sillones que, según destaca entre risas, tienen una virtud fundamental: "No se hunden".

Mientras espera para grabar otro programa, también protagoniza otro momento de humor al contar que uno de los camarógrafos tuvo que someterse a quince intervenciones odontológicas y que aprovechará la visita de un dentista al programa para hacer algunas consultas. "Yo sabía que en Venezuela te habían clavado los dientes, no te los habían puesto. Acá estás saliendo del tiburón a una dentadura Hollywood", dispara.

El capítulo cierra con una postal mucho más íntima. Ya en su casa, rodeado por China, Norina, Lola, Jack, Dileta y Renzo, los seis perros que comparte con Horacio, Puglia disfruta de una tarde tranquila y aprovecha para enviarle un saludo especial a Sandra, una de las seguidoras más fieles del reality, que espera cada domingo un nuevo episodio.