Daniel Castro habló por primera vez sin filtro de su salida de Canal 4: "Fue una piña al mentón"

Por primera vez desde su salida de Canal 4 en setiembre de 2022, el periodista Daniel Castro se refirió sin filtros a las circunstancias que rodearon el final de su ciclo como conductor de Telenoche. Lo hizo en el espacio de streaming Vértice, conducido por Emiliano Bejar.

Consultado sobre si alguna vez le explicaron las razones de su cese, Castro respondió que nunca recibió una explicación concreta. Tras casi un cuarto de siglo en el canal, desempeñando distintos roles dentro de la estructura informativa, el periodista comentó que sintió que merecía al menos una conversación antes de que se tomara una decisión definitiva. "Yo había estado casi 25 años ocupando todos los lugares en el canal con la misma actitud. Es como cuando no querés que te saquen de la cancha: 'dejame jugar un rato más, mirá que ando bien y estoy enfocado'", expresó.

Ese fue, según contó, el verdadero origen de su malestar. "El sinsabor fue ese", resumió, y cuestionó la "frialdad" de la dinámica empresarial. "A mí no me termina de convencer. Yo no actuaría así y daría la posibilidad de un diálogo previo", consideró.

Castro también reveló que, en los últimos tiempos de su etapa en Canal 4, había manifestado su disposición a asumir otras responsabilidades dentro del informativo, incluso detrás de cámara. "Muchas veces planteé que yo me sentía muy cómodo también si tenía una tarea de producción, de armar el puzzle del noticiero. Eso significaba que no me quitaba el sueño ni un instante no aparecer en pantalla. No era un objetivo en sí mismo que hubiera perseguido", indicó.

Además de cuestionar la falta de diálogo previo, Castro reconoció que la desvinculación tuvo un fuerte impacto en su vida personal y familiar. "Fue una piña al mentón", sintetizó al recordar aquel momento. Según explicó, la salida del canal alteró una estabilidad económica que había construido durante años. "Vos estructurás un presupuesto que en ese momento era muy ordenado. No hacíamos cosas de divos. Había mucha austeridad en la economía doméstica, pero estructurás en función de algo que creés que se va a extender cinco años más", comentó.

Por otra parte, el conductor entendía que se encontraba en una etapa cercana al retiro, por lo que imaginaba una transición más gradual. "Yo estaba en esa edad en la que se supone que estás en el trámite jubilatorio: 'Este hombre se va a jubilar en tres años. Podemos acomodar para que no sea un impacto tan fuerte en su economía'". Aunque reconoció que la empresa cumplió con las obligaciones correspondientes a la desvinculación, remarcó que ninguna indemnización puede sustituir la seguridad que brinda un empleo estable "para la estructura de una familia con niños chicos".

Daniel Castro en los estudios de MVD films. Estefania Leal/Archivo El Pais

La incertidumbre económica vino acompañada de sentimientos de frustración e impotencia. "Si fuera solo, me acomodo", reflexionó, pero recordó que detrás de la situación aparecían responsabilidades vinculadas a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda de sus hijos. Frente a ese escenario, optó por concentrarse en encontrar una salida y destacó especialmente el apoyo recibido en su entorno más cercano. "La actitud fue la única posible en ese momento, que fue: 'de acá de alguna forma hay que salir'. Hubo un respaldo muy fuerte de mi esposa; en las difíciles se ve la actitud de las personas. En ese sentido nunca tuve duda de que se iba a entender la circunstancia y que iba a tener la necesidad de ajustar".

De la mano de Sergio Silvestri, en ese entonces autoridad de Radio Sarandí, el periodista se incorporó a la emisora en diciembre de aquel año y continúa hasta hoy como conductor de Informativo Sarandí. Además incursionó en varios programas de streaming y en la actualidad lleva adelante el espacio Vos en agenda que puede verse por Cardinal Tv, Antel Tv, Directv, Canal 11 de Punta del Este y Asuntos públicos de TCC.