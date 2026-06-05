Federico Paz rompió el silencio sobre su pelea al aire con Giannina Silva: por qué se enojó con la producción

Meses después del comentado intercambio que protagonizó con Giannina Silva en el magazine Vamo Arriba (Canal 4), Federico Paz volvió a referirse al episodio y sorprendió al revelar qué fue lo que realmente le molestó más de aquella situación.

Invitado al programa Hacemos lo que podemos, conducido por Richard Galeano, el periodista reconoció que en aquel entonces ambos defendieron sus posturas con firmeza, aseguró que nunca existió un conflicto personal con su compañera. "Lo que más me molestó de ese día no fue ni la reacción de Gigi ni nada por el estilo. Además, no teníamos ningún problema y no lo teníamos en lo previo", remarcó.

Cabe recordar que el cruce se produjo durante una columna de moda en Vamo Arriba, cuando ambos debatieron sobre el uso del término "personal shopper". Lo que comenzó como una diferencia de opiniones sobre el empleo de anglicismos fue subiendo de tono y terminó en cuestionamientos mutuos. En medio del intercambio, Silva acusó a Paz de querer imponer siempre su punto de vista, mientras que él le devolvió la crítica en términos similares. La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando la conductora lanzó la frase: "Burro no es el que no sabe sino el que no quiere aprender".

Paz explicó que la discusión comenzó porque él entendía que ciertos términos pueden expresarse en español. "Estamos en Uruguay y las personas que nos miran, doña María, don José, saben que acá no se dice así", señaló, y recordó que a medida que cada uno defendía su postura, el intercambio se fue volviendo más tenso.

Sin embargo, el conductor reveló que lo que verdaderamente le generó malestar ocurrió una vez finalizada la discusión. Según contó, cuando intentó aclarar al aire que no existía ningún problema personal entre ambos, la producción cambió el plano y el momento no salió como esperaba. "Sobre el final del programa, cuando estábamos en la mesa de vuelta, y yo con Giannina ya había hablado en la tanda, quise decir: 'Miren que acá no hay ningún problema personal', pero me cortaron, me llevaron la cámara para otro lado. Eso fue lo que más me molestó de ese día", expresó.

Giannina Silva durante el segmento de moda en Vamo Arriba. Foto: captura

El periodista sostuvo que esa situación lo incomodó más que la propia discusión porque observó que en redes sociales muchas personas comenzaron a tomar partido y a criticar a uno u otro comunicador. "La gente me estaba escribiendo, tomando partido. No me gustaba que empezaran a hablar mal del otro para defender la postura de uno. Estaba todo bien, fue una discusión de momento", remarcó.

Además, se deshizo en elogios hacia su compañera de pantalla y dejó en claro que mantienen una excelente relación laboral. "A Giannina la adoro, la respeto profesionalmente. Me parece una mujer sumamente preparada, muy profesional y con mucho carácter, como lo tengo yo también", finalizó sobre el tema.