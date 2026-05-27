El percance que sufrió Sergio Puglia en la ruta rumbo al campo de Álvaro Delgado y qué hará tras “Masterchef”

Días atrás se estrenó un nuevo episodio de Los Puglia y no faltaron los imprevistos, las anécdotas ni los recuerdos. El capítulo mostró a Sergio Puglia, su esposo Horacio Correa y parte de su equipo emprendiendo un viaje rumbo a Casupá para asistir a la tradicional Fiesta de la Trilla en el campo de Álvaro Delgado, excandidato a presidente por el Partido Nacional.

No todo fueron risas, buena comida, música y entretenimiento entre amigos. El recorrido también incluyó un momento de tensión en plena carretera. Hicieron una parada y antes de emprender camino hacia el destino final, Horacio anunció el problema: “Pinchamos”. Según explicaron después, la cubierta terminó completamente rota y debieron cambiar la rueda al costado de la ruta, con la camioneta cubierta de tierra y ayudados por vecinos de la zona.

El grupo logró continuar viaje con la rueda auxiliar y posteriormente se mostró el momento en que Horacio consigue la nueva cubierta para reemplazar la dañada.

El mal trago no les impidió disfrutar. Ya instalado en su casa de Punta del Este, Puglia recordó la experiencia en la Fiesta de la Trilla y celebró el reencuentro con una tradición de campo que, según contó, no disfrutaba desde hacía unos 20 años. “La pasé muy bien”, resumió el comunicador, que además destacó los paisajes del trayecto. “La ruta panorámica es soberbia”, aseguró.

Antes se lo había visto degustar un rico asado en pleno campo, y disfrutar de la música de Matías Valdez, que cantó en modo fogón, acompañado por una guitarrra y con Delgado al lado.

Sergio resaltó las tradiciones del campo que jamás se pierden y aprovechó para probar un pastel de membrillo. También dejó su veredicto sobre una vieja discusión: “El original es el de membrillo y no el de dulce de leche”, sostuvo. Y argumentó: “Es el dulce por excelencia por nuestro ADN gastronómico. Después llegan otras influencias y el dulce de leche se transforma en un símbolo nacional”.

El capítulo también incluyó recuerdos de su amistad con Carlos Páez Vilaró, a quien conoció cuando trabajaba cocinando en el buque Luciano Federico. Según relató, en cada viaje el artista le regalaba platos, cuadros y azulejos firmados.

Matías Valdez junto Álvaro Delgado en la Fiesta de la Trilla. Foto: captura de pantalla de Youtube

En otro tramo del programa, Puglia habló del presente de Masterchef Uruguay y reveló que el ciclo de Canal 10 ya está transitando su etapa final. “Lo vivimos como una reunión de amigos, compartimos la creatividad”, dijo sobre el equipo con el que trabaja desde enero y al que deberá despedir en los próximos días.

Además, comentó entre risas un supuesto plan de viaje que incluía dos meses en Europa, otros dos en África y una etapa final en Oceanía antes de terminar en Ushuaia. Sin embargo, rápidamente dejó claro que se trataba de una broma. "No voy a ir ni a la esquina", lanzó.

Enseguida se corrigió: “A la esquina sí voy”, dijo antes de enumerar algunas salidas reales que tiene pendientes. Entre ellas, viajar a Buenos Aires para ver a Cristina Alberó en la obra Doradas, dirigida por José María Muscari, y para visitar a su amiga Susana Rinaldi.

También reveló que fue invitado a ver la obra de Arturo Puig, que se presentó en Enjoy Punta del Este. Para cerrar y fiel a su estilo de contador de anécdotas, reveló que coincidió con el actor argentino en un hotel de Montevideo y mientras hacía el chekout lo escuchó quejarse porque no había botellas de agua en el frigobar de la habitación.