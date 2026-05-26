Valeria Ripoll habló de su pasión por Nacional y dejó abierta la puerta a ser dirigente: "No escapo a desafíos"

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, dejó abierta la posibilidad de involucrarse en la dirigencia de Nacional, equipo del que es hincha. En una entrevista con el programa 100% Deporte, de Roberto Moar en Sport 890, la panelista de Esta boca es mía habló de su pasión por el club tricolor, recordó anécdotas familiares vinculadas a su hinchada y admitió que no le escaparía al desafío de transformarse en dirigente si algún día recibe un ofrecimiento.

“Capaz que algún día, quién te dice”, respondió entre risas cuando Moar le preguntó si aceptaría integrar una futura conducción del club. “Nunca lo pensé, pero no soy de escaparle a los desafíos”, agregó la dirigente sindical y figura mediática, además de hablar del vínculo entre la política nacional y la política deportiva.

Ripoll contó que su vínculo con Nacional nació en la infancia, pese a que su padre era fanático de Peñarol y hacía todo lo posible para convencerla de hacerse aurinegra. “Un día fue a comprarme una camiseta de Peñarol y yo le dije: ‘Papá, a mí me gusta la blanca’”, recordó. Finalmente, relató, su padre terminó comprándole la camiseta tricolor y desde entonces quedó sellada su identidad futbolera.

La excompañera de fórmula de Álvaro Delgado también habló de la importancia que tiene el club en su vida familiar. Reveló que celebró sus 15 años en la sede de Nacional y que dos de sus tres hijos heredaron la pasión tricolor. “Siempre que puedo voy al Parque Central”, señaló.

Lejos de los palcos y los sectores preferenciales, Ripoll aseguró que mantiene la costumbre de ir a la tribuna popular y ubicarse cerca de la barra. “No tengo inconveniente en estar ahí donde realmente es lindo”, afirmó. También reconoció que hoy vive una experiencia diferente por la exposición pública: “Antes era una más. Ahora la gente te reconoce y le parece raro verte en la tribuna”.

Juan Sartori, Avaro Delgado y Valeria Ripoll - Acto de cierre de campaña del Partido Nacional para las elecciones nacionales de octubre, en Las Piedras, Canelones, ND 20241022, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Durante la charla, dejó ver además su costado más pasional como hincha y lamentó con énfasis la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores. “Estoy muy enojada con la realidad de Nacional hoy”, confesó. Incluso contó que prefirió mirar el último partido desde su casa porque estaba “muy enojada” y no quería ir al estadio.

Ripoll dijo que sueña con volver a ver a Nacional peleando títulos internacionales y expresó su deseo de que las nuevas generaciones puedan disfrutar conquistas continentales. “Me gustaría que mis hijos puedan ver a Nacional campeón de una Libertadores”, sostuvo.

Además de su amor por el fútbol, recordó su otra gran pasión deportiva: Club Atlético Goes, institución con la que también mantiene un fuerte sentido de pertenencia ligado a su barrio y a su infancia.